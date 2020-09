COMMERCIO

ROVIGO Plateatici anti-Covid fino al 31 dicembre e bonus per parcheggiare favorendo lo shopping in città. Queste le manovre di Palazzo Nodari per venire incontro alle attività commerciali messe negli ultimi mesi a dura prova dal Coronavirus. La ripresa della pandemia sta infatti mettendo a serio rischio anche l'autunno e l'inverno, molti commercianti ed esercenti temono di non reggere un secondo stop. Per cercare di risollevare le sorti delle attività della città, il Comune è pronto a mettere a disposizione circa 700 mila euro. Si tratta, nello specifico, di 400mila euro del fondo dell'emergenza Covid destinato al commercio, più altri 300mila avanzati dalla rendicontazione della Tari relativamente alle utenze non domestiche, per le quali, entro metà settembre, le aziende potevano chiedere uno sconto della tassa sui rifiuti relativa all'anno corrente.

L'ASSESSORE

«Siamo al lavoro per individuare quale tipologia di aiuti erogare ai commercianti e agli esercenti fa sapere il neoassessore al Commercio Patrizio Bernardinello - L'l'idea è quella di prevedere dei bonus per il parcheggio gratuito in centro distribuiti ai clienti direttamente dai commercianti per incentivare gli acquisti in città. Il contributo potrebbe riguardare, inoltre, i buoni shopping da distribuire alla cittadinanza, una formula che prevede, ad esempio, uno sconto dl 50% sullo scontrino, grazie all'utilizzo di un'App che ne facilita l'erogazione e l'accesso».

PLATEATICI

Buona notizia anche per bar e ristoranti, il Comune ha infatti in programma di prorogare fino al 31 dicembre le concessioni straordinarie dei plateatici grazie alle quali, durante il periodo estivo, i locali della città sono riusciti ad aumentare il numero di posti a sedere all'esterno, utilizzando gratuitamente il suolo pubblico. Un intervento, quello dell'aumento dei plateatici dopo il lockdown, che ha visto l'assessore Luisa Cattozzo e la Polizia Locale portare a termine l'iter burocratico in pochissimi giorni, permettendo così ai locali di espandersi già alla riapertura. La proroga, secondo quanto stabilito dal Governo, sarà automatica: in pratica solo chi non ha intenzione di continuare a sfruttare la porzione di plateatico in più dovrà darne comunicazione al Comune.

SOSTEGNO AL COMMERCIO

«L'obiettivo è quello di andare incontro il più possibile alle attività della città anche nei prossimi mesi che non saranno certo semplici per il commercio spiega Bernardinello - I plateatici potranno essere un aiuto per i bar, per i ristoranti purtroppo le temperature rigide non permetteranno probabilmente di sfruttare gli spazi esterni. Anche per loro stiamo però studiando interventi mirati: l'idea è di collegarli anche alle mostre, ad esempio, che si svolgono in centro con sconti e buoni da utilizzare nelle diverse attività».

LAVORO DI SQUADRA

E ancora: «Stiamo organizzando - annuncia l'assessore - una serie di incontri con i commercianti proprio per conoscere quali sono le esigenze delle singole attività e raccogliere proposte concrete su come destinare le risorse relative all'emergenza». A partire dal 4 ottobre, Bernardinello inizierà inoltre un tour tra le attività del centro col fine, non solo di presentarsi ai commercianti, ma anche raccogliere proposte e conoscere da vicino le problematiche delle singole attività. «Il mio obiettivo spiega è prima di tutto l'ascolto: non sarà una passerella istituzionale, ma l'occasione per conoscere da vicino le problematiche del commercio e raccogliere idee e proposte al fine di mettere in atto interventi mirati ed efficaci».

