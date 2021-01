COMMERCIO

ROVIGO Partono oggi i tanto attesi saldi di fine stagione. Per la prima volta dopo anni, le svendite invernali sono state posticipate a fine gennaio a causa dell'emergenza Covid con l'obiettivo di dare maggiore respiro ai commercianti messi a dura prova dall'emergenza in corso. Le limitazioni ai movimenti imposte dai vari Decreti e le chiusure dei Centri commerciali il fine settimana decise dalla Regione, hanno infatti rallentato, dimezzandoli, gli acquisti nel periodo delle feste. Un danno enorme, in particolare, per i negozi di abbigliamento, arrivati a gennaio ancora con i magazzini zeppi di merce rimasta invenduta.

SCONTI GIÀ PARTITI

Le svendite, in realtà, in molte attività del centro sono partite già da un mese sotto forma di promozioni. Oggi, con il via libera ufficiale in tutta la Regione, gli sconti lieviteranno ulteriormente arrivando, in certi casi, anche al 50-70% per i capi invernali. Durante il weekend si potrà però fare acquisti solo nei negozi e non all'interno dei Centri commerciali, sottoposti all'ordinanza Zaia.

«L'avvio dei saldi dovrebbe dare un po' di respiro al commercio locale che vive un momento estremamente critico spiega il vice presidente di Confesercenti Venezia-Rovigo Vittorio Ceccato -. Si registrano, purtroppo, cali di fatturato fino al 90% in meno, soprattutto nel settore moda, ma in generale i numeri sono molto negativi per tutte le categorie. L'andamento attuale, dovuto alle limitazioni sanitarie ma anche alla grande incertezza e alla paura generata nelle persone dalla situazione continua Ceccato -, richiede misure forti e immediate, che però tardano ad arrivare. In più, la crisi di Governo non fa altro che rallentare ancor più le risoluzioni inerenti i ristori e gli impieghi di bilancio che erano in corso di realizzazione. Come associazione, sia a livello regionale che nazionale, da tempo chiediamo una moratoria sulle imposte, una riduzione della pressione fiscale, l'abbattimento del costo del lavoro. E interventi di sostegno alle imprese che consentano di superare questa condizione nefasta».

Più incisiva, invece, la manovra pro commercio del Comune di Rovigo. «Perlomeno Rovigo, a livello locale, è riuscito a trovare le risorse per erogare dei contributi a molte delle nostre aziende afferma il vice presidente di Confesercenti - e di questo va ringraziata l'amministrazione e l'assessore Patrizio Bernardinello».

ZONA GIALLA PROVVIDENZIALE

«Le aspettative per saldi quest'anno non sono certo elevate conferma anche il presidente di Ascom Confcommercio Stefano Pattaro -, tanto più che, nel mese di gennaio, tanti negozi sono partiti con vendite promozionali e sconti fin dall''inizio con scarsi risultati. Nell'ultimo mese il commercio del comparto moda ha registrato un calo di fatturato che va dal 20% al 70%. Le limitazioni agli spostamenti in zona arancione sono state fatali. La speranza conclude Pattaro - è che l'inizio dei saldi coincida con il passaggio in zona gialla facilitando così lo spostamento».

SPESA LIMITATA

Le stime di Confcommercio dicono che la spesa per nucleo familiare scenderà di almeno 70 euro passando dai 324 del 2019 ai circa 250 di quest'anno. Preoccupa, tuttavia, la concorrenza del web, accentuata dalle chiusure forzate dei mesi scorsi e dal blocco della mobilità tra comuni: si calcola che il 35% di chi farà shopping, lo farà on line con un ulteriore rimbalzo di quasi 14 punti rispetto al 2020. Come di consueto, i protagonisti dei saldi saranno l'abbigliamento e le scarpe, insieme ad accessori e biancheria intima.

«Gli sconti saranno sicuramente molto importanti - spiega Giannino Gabriel, presidente del sindacato dei dettaglianti moda di Rovigo, Venezia e del Veneto -. Ci aspettiamo un po' di ossigeno per le nostre attività, in particolare in quelle di vicinato, dove aspettiamo i consumatori: in questo difficile momento, i negozi sotto casa e nei centri storici, hanno tanto bisogno di vendere per restare aperti». Rispetto ad altre regioni, come la confinante Lombardia, grazie all'intervento di Federazione Moda Italia Confcommercio Veneto e di altre associazioni di categoria, è stato possibile non solo lo slittamento, ma anche la possibilità di effettuare vendite promozionali a gennaio».

Roberta Merlin

