COMMERCIO

ROVIGO Oggi il mercato sul Corso si svolgerà in forma ridotta. In seguito ai provvedimenti ministeriali e regionali, l'amministrazione comunale ha annunciato che il mercato settimanale del martedì sarà garantito solo con gli operatori dei generi alimentari. Le bancarelle, come la scorsa primavera, troveranno posto in via Grimani e l'accesso verrà contingentato attraverso due varchi controllati dalla Polizia locale e dai volontari, come indicato dalle ultime disposizioni regionali. L'area del mercato dovrà essere, inoltre, delimitata da dei nastri con il divieto di accedervi dalle vie laterali. In città il mercato andrà però in scena nella formula ridotta solo il martedì, mentre per il momento il sabato in Commenda non vedrà limitazioni.

CONTROLLI IMPOSSIBILI

«Il mercato del martedì sul Corso è quello che ci preoccupa di più - evidenzia l'assessore alla Sicurezza e al Commercio Patrizio Bernardinello - esattamente come accaduto a maggio, abbiamo grandi difficoltà non solo a delimitare l'area, ma anche a controllare i flussi laterali. Ci servono ben 50 persone addette alla sorveglianza, un numero difficile da raggiungere nonostante l'aiuto dei volontari. Senza contare il numero elevato di transenne necessario per l'intero perimetro del mercato».

Si tratta delle stesse difficoltà che il Comune aveva incontrato per l'organizzazione della fiera, poi saltata proprio per ragioni di sicurezza. Una scelta, quella di restringere i mercato alle bancarelle che propongono generi alimentari, condivisa in queste ore da Adria.

AIUTI ALLE FAMIGLIE

Nel frattempo il Comune ha annunciato il termine per ottenere i buoni spesa, l'aiuto economico diretto alle famiglie messe in ginocchio dal Covid, che verrà versato, questa volta, direttamente sul conto corrente dei beneficiari che avranno i benefici per accedervi. L Isee, per questa tipologia di aiuti, non dove superare i 15mila euro. La domanda presentata dal cittadino sarà valida per l'intero nucleo familiare e non sarà possibile ripeterla né presentarla da parte di un altro componente per lo stesso nucleo. Il cittadino in possesso dei requisiti può richiedere il bonus spesa compilando correttamente il modulo on-line che troverà nel sito del Comune. Circa 220mila euro i soldi destinati dal Comune ai bonus spesa. Tra i provvedimenti a favore delle famiglie, anche la possibilità di chiedere al Comune un contributo per pagare le bollette, in questo caso possibile anche in presenza di un'Isee superiore ai 15mila euro se in grado di dimostrare di essere in difficoltà in seguito alla pandemia.

Roberta Merlin

