COMMERCIO

ROVIGO «Non sappiamo se continueremo con gli aperitivi del giovedì sera, ma le regole sono comunque ancora una volta poco chiare per bar e locali». Dopo la nuova stretta del Governo sull'uso della mascherina a partire dalle 18, il proprietario del Corsopolitan Giacomo Sguotti sta pensando di cancellare l'appuntamento della settimana più atteso dell'estate, ossia l'aperitivo che va un scena al giovedì sera, che porta sul Corso centinaia di giovani.

LE PERPLESSITÀ

«Con i soci faremo una riunione per ragionare sulla questione - spiega l'imprenditore - ancora una volta il Dpcm non è chiaro ed è pertanto di difficile interpretazione per chi lavora. Durante gli aperitivi in piedi si formano inevitabili assembramenti con l'attuale obbligo dell'uso della mascherina anche all'aperto. Non è specificato, però, se durante la consumazione il cliente la può abbassare per bere, in questo caso si potrebbe verificare la situazione in cui più di qualche cliente non indossa la mascherina anche se in piedi e vicino ad altre persone. Se, al contrario, il decreto avesse chiaramente sancito il divieto di gente in piede nei pressi dei locali, allora sapevamo come muoverci senza rischiare sanzioni e disagi».

Per quanto riguarda le altre serate, prosegue Sguotti, «abbiamo già la misurazione della febbre all'entrata del locale e l'obbligo di consumazione al tavolo, in modo di evitare assembramenti. Il tutto, finora, ha funzionato in sicurezza e senza particolari problemi. Ora, però, i contagi sembrano essere aumentati, ma comunque molti locali del litorale, frequentati dai giovani, continuano a proporre eventi con l'obbligo di mascherina. C'è, però, sempre la questione della consumazione in piedi che non è chiara e questo sta creando davvero tanto caos».

LA RABBIA

Disorientato, dopo il decreto che impone l'uso della mascherina a partire dalle 18, anche il proprietario del Pedavana, Massimo Maltarello. «Siamo stanchi - l'urlo di disperazione dell'imprenditore di piazza Vittorio Emanuele - ci siamo sempre attenuti ai decreti e alle regole di distanziamento, abbiamo ridotto i tavoli, rivoluzionato i nostri locali, rispettato le disposizioni e ora ci troviamo ancora al punto di partenza. Non ho davvero più parole».

Nel frattempo anche il clima di libertà che si respirava a giugno, quando i rodigini erano tornati a vivere la città e il centro dopo la clausura del lockdown obbligato dalla pandemia in atto, con l'aumento dei contagi registrati in questi ultimi giorni ha subito un improvviso stop. Dopo le 18 in molti decidono di non uscire di casa e sono tornati a prenotare la cena a domicilio dal proprio ristorante di fiducia.

L'impennata della curva dei contagi torna a fare paura, soprattutto in vista dell'autunno quando nelle aule scolastiche polesane si ritroveranno a stretto contatto migliaia di bambini e ragazzi reduci da vacanze estive e serate in libertà che ha visto, negli ultimi due mesi, in molti casi un uso della mascherina prettamente simbolico. In ginocchio anche i bar e i ristoranti del centro che da febbraio hanno perso gli introiti della pausa pranzo in seguito allo smart working. Per loro la speranza era di rifarsi con la ripartenza autunnale, ora si ritrovano ancora davanti l'ombra di limitazioni e ulteriore smart working, o anche un lockdown che potrebbe portare a una nuova chiusura dei locali.

Roberta Merlin

