ROVIGO Nei sacchetti solo ortaggi, frutta, pane e pesce. I pochi clienti del mercato ieri mattina hanno fatto acquisti quasi soltanto di generi alimentari, pochi hanno rivolto lo sguardo alle bancarelle di indumenti e piantine. La fioraia ha commentato amareggiata la mattinata di lavoro sostenendo che «il mercato cui siamo abituati è tutt'altra cosa».

Con l'avvio della nuova ordinanza regionale, i mercati rionali sono costretti ad adottare misure che non si vedevano dal confinamento primaverile, con un ingresso e un'uscita separate, creando un unico senso di cammino. Una soluzione, per quanto riguarda l'appuntamento del sabato mattina in Commenda, che non ha soddisfatto alcuni ambulanti, visto che all'inizio del percorso da via della Costituzione i clienti hanno trovato subito gli alimentaristi e con i sacchetti pieni, non si sono fermati a osservare il resto delle bancarelle. Solitamente, invece, le signore si fermavano con i mariti a guardare i pigiami, le calze o gli abiti alla ricerca dell'offerta migliore. Un comportamento che sempre secondo la fioraia di via Benvenuto Tisi, è cambiato perché «la paura è cresciuta e c'è sempre meno gente che si ferma».

ACCESSI PRESIDIATI

All'ingresso un volontario ha controllato che fossero rispettate le distanze, rispedendo indietro anche molte persone che una volta entrate, volevano uscire dallo stesso punto di accesso. «Ho la macchina da quella parte», la frase più gettonata, sistematicamente smontata dal volontario che faceva notare che «le regole sono le regole». Lo stesso copione si ripeteva dall'altro capo del percorso mercatale, quello che in molti, tra l'altro, ritenevano fosse quello di ingresso, vista la posizione. Nonostante la poca gente, comunque, non sono mancate le coppie di mezza età che si sono godute una temperatura non così rigida per fare qualcosa di normale e che temono possa essere improvvisamente nuovamente impedito a causa della pandemia.

CLIENTI E AMBULANTI

Claudio e sua moglie raccontano che «siamo venuti a fare la spesa. Penso le misure adottate siano giuste, ma vedo anche sempre della gente assiepata nei bar alle 18». Le amiche Cristina, Lisa e Cinzia erano in attesa del proprio turno per acquistare del pesce e della frittura: «il percorso alternato va anche bene, ma chissà se al mercato del martedì funzionerà. In centro c'è meno spazio».

Tra gli ambulanti, a sorridere, come detto, sono quelli che vendono i generi alimentari. Indaffarata a dare il giro a tutti i clienti c'era Tina, che insieme al marito vende panificati e a ogni persona cui porgeva il sacchetto, annunciava già che in caso di problemi avrebbero effettuato la consegna a domicilio su richiesta: «Abbiamo il nostro giro di gente - spiega - ma vediamo che la situazione è tranquilla e si stanno comportando tutti bene, con la mascherina e ben distanziati. A essere sincera, però, la nota negativa è avere appreso dai giornali che questa mattina avremmo fatto il mercato. Saperlo per via traverse non è bello. Noi siamo contenti».

I CONTROLLI

Lungo il percorso non sono mancati i controlli dei vigili. Due agenti della Polizia locale hanno effettuato verifiche rigorose sul rispetto delle norme imposte dalla Regione per limitare il contagio, anche se dal comando di via Oroboni segnalano che non c'è stato bisogno di intervenire in particolari situazioni, se non qualche ammonizione per la mascherina un po' abbassata. Adesso l'attenzione è rivolta a martedì, quando bisognerà capire ancora con precisione come sarà organizzato il mercato e soprattutto l'afflusso di gente, visto che è l'appuntamento più frequentato.

