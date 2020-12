COMMERCIO

ROVIGO «Natale a Rovigo, una città sorprendente è su Facebook. È il nome della pagina creata dal manager del Commercio, il padovano Giacomo Pessa, al fine promuovere sul popolare social netwotk le attività commerciali del centro in occasione dello shopping natalizio. L'idea però non è nuova: anche lo scorso anno, infatti, i commercianti del centro avevano dato vita da una sorta di vetrina social dei negozi della città. Con la chiusura, la scorsa primavera, del Consorzio dei commercianti, la pagina I negozi del centro di Rovigo' non era stata più aggiornata.

VETRINE SOCIAL

Ora però, in vista della corsa ai regali di Natale, il manager del Commercio, individuato da Confesercenti, che ha ricevuto l'incarico dal Comune di rendere la città commercialmente più attrattiva grazie ad un cospicuo finanziamento della Regione proprio con questo scopo, ha rilanciato l'idea della vetrina social per le attività della città. I post entrano all'interno delle singole attività con fotografie per stimolare lo shopping natalizio. Lo scopo è appunto quello di sorprendere chi non conosce la città e le variegate attività che ospita.

Lo stesso manager Pessa, dopo il successo di un'analoga iniziativa a Este, ha in più occasioni raccontato di essersi sorpreso della bellezza di Rovigo, una città che prima di conoscere a fondo nel ruolo di manager non aveva mai, ha spiegato, preso in considerazione per lo shopping.

I NUOVI DIVIETI

In queste ore però l'ondata di ottimismo dei commercianti registrata negli ultimi due weekend per la città presa d'assalto per l'acquisto dei regali di Natale è stata sostituita dal malumore per lo stop allo spostamento tra Comuni dopo le 14 deciso dal governatore Luca Zaia. L'ordinanza infatti, che mira a diminuire gli afflussi nei centri cittadini riducendo dunque le occasioni di contagio prodotte dagli assembramenti, entrerà in vigore da domani e sarà valida fino al 6 gennaio. «A mio avviso spiega il vicepresidente di Confesercenti Vittorio Ceccato l'ordinanza di Zaia è un tentativo di lasciare comunque aperte un minimo di attività a differenza di una possibile area rossa nazionale». D'accordo con Ceccato anche la maggior parte dei commercianti del centro. «Sempre meglio del semaforo rosso spiega Rita Pizzo, negoziante di piazza Vittorio Emanuele II - Lunedì scorso abbiamo fermato tutti gli ordini per paura di una chiusura, se invece dovesse restare questa ordinanza almeno si riuscirà a lavorare, al mattino con chi proviene da fuori, al pomeriggio con i rodigini. Saranno però svantaggiati coloro che per lavoro non riescono a fare shopping durante le ore pomeridiane. Una parte di clienti andrà comunque persa». «Una chiusura totale la settimana di Natale - conclude la commerciante -, com'è nell'ipotesi nazionale - sarebbe davvero deleteria».

BAR E RISTORANTI

Preoccupati anche i ristoratori, molte dei quali, ieri pomeriggio, sempre sui social, hanno manifestato il loro sconforto per l'arrivo delle nuove limitazioni che porteranno a ulteriori cancellazioni di pranzi pre-natalizi prenotati da diverse settimane. Lo stop alle 18 degli esercizi pubblici aveva, infatti, spostato la maggior parte delle cene natalizie tra parenti, amici o colleghi di lavoro a mezzogiorno.

Roberta Merlin

