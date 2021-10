Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COMMERCIOROVIGO (N. Ast.) Inaugurazione ieri, in viale Porta Adige 54, per l'esposizione del nuovo centro cucine di Casainteriors. L'evento ha messo in mostra le ultime novità e l'identità della qualità italiana che davanti alla pandemia ha reagito con vitalità e creatività, puntando sull'attenzione al dettaglio tipica del made in Italy. Nell'esercizio commerciale il salto di qualità espositivo segue l'ambizione di continuare a proporre...