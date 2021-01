COMMERCIO

ROVIGO «Ma quale arancione. Oggi sembra un sabato in zona rossa. La gente, per non sbagliare, se ne sta a casa». Ilaria Chiodi, fioraia di piazza Vittorio Emanuele II, ieri era davanti al suo negozio in attesa di clienti. Il sabato, di solito, è un giorno in cui in centro c'è movimento e un discreto giro d'affari. Dopo il Covid però, e il balletto dei divieti, per i commercianti il giorno prefestivo è, di fatto, assai triste sul fronte delle vendite.

«Ho lavorato ieri (venerdì pcl) - spiega la fioraia -, sembrava l'ultimo giorno di libertà, essendo di fatto, area gialla. I bar sono stati presi d'assalto, il portico della piazza era pieno di gente, i negozi pieni di clienti. Oggi, invece, la desolazione».

DESOLAZIONE

Conferma il poco movimento anche Enrico Decimi del negozio d'abbigliamento Woodman : «Sembra d'essere in area rossa - spiega -. Non so quanto sia utile per il Veneto fermarsi all'arancione. A chiudere sono solo bar e ristoranti, dunque difficile aspettarsi un calo drastico dei contagi in pochi giorni. Ecco perché sarebbe stato più saggio chiudere tutto per poi riaprire e riuscire almeno a fare le svendite di fine stagione. Invece ora rischiamo che la gente non si sposti per la paura delle sanzioni. Questa mattina, ad esempio, attendevo un cliente da Lusia per il ritiro di alcuni abiti. Non può però raggiungere la città in quanto capoluogo. A nessuno piace rischiare di prende 400 euro di multa per un errore del genere. Dunque, nel dubbio, tanti, anche se potrebbero muoversi, decidono di restare a casa. I negozi dunque sono vuoti. Proprio come i bar chiusi».

Preoccupata anche Ilaria Pozzato della profumeria Girasole: «Teniamo aperto e ci atteniamo alle regole spiega la commerciante di piazza Vittorio Emanuele II. Oggi però, ad esempio, non sembra sabato. C'è poca gente in giro. Non so se queste misure a singhiozzo porteranno risultati per abbassare la curva dei contagi. Io sarei stata più per chiudere prima. Ora la situazione sembra decisamente sfuggita di mano. I contagi si creano con gli assembramenti e con l'uso sbagliato della mascherina. Anche ieri, ad esempio, il portico è stato preso d'assalto da giovani per l'aperitivo. Sembrava l'ultimo giorno di libertà. In un momento in cui servirebbe invece la massima prudenza per uscire quanto prima da questa pandemia che ci sta mettendo tutti in ginocchio».

BAR SOLO PER ASPORTO

Ieri i bar del centro sono ripartiti con l'asporto. Porta chiusa, caffè e cappuccino si ordinano con un messaggio o bussando. In qualche locale, a metà mattina, si era formata anche una discreta fila per il ritiro della colazione. «Vedo gente nei supermercati, negli uffici postali, al mercato in piedi e vicini tuona Massimo Maltarello del bar birreria Pedavena, in piazza Vittorio -, mentre noi bar e ristoranti siamo chiusi anche se c'è l'obbligo di stare seduti e distanziati. Questo non va affatto bene». «L' asporto fa i conti il barista non basta nemmeno per coprire le piccole spese. Ma ci fanno chiudere in quanto untori. Non è affatto così. Il punto è che per colpa di chi non rispetta le regole, ci presentano il conto con i decreti senza distinzione».

In effetti, ieri mattina, in qualche bar i clienti si soffermavano a consumare il caffè usando il tavolino di cortesia, messo per appoggiare la merce, mettendo a rischio di salate sanzioni o addirittura chiusura il locale stesso. Anche nei prossimi giorni ristoranti e le altre attività compresi bar, pasticcerie e gelaterie, restano aperti solo per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, invece, senza limiti di orario. Una situazione pesante sul fronte degli affari che sta convincendo più di qualche esercente della città a gettare la spugna per la difficoltà di affrontare affitti e utenze.

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

