COMMERCIOROVIGO Le associazioni di categoria incontreranno l'amministrazione comunale il 17 settembre al Tavolo del commercio. «È un incontro che segue a richieste già presentate all'amministrazione precedente e che si sono rinnovate con il cambio di amministrazione», spiega il direttore della Confesercenti, Antonella Savogin.SOVRAPPOSIZIONIChe rispetto all'affollamento di eventi in centro storico durante il fine settimana, e in particolare lo scorso sabato per la contemporaneità di Rovigo Cello City, Drum galà memorial Beppe Lupo,...