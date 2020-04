COMMERCIO

ROVIGO La spesa per sanificare i negozi in vista dalla riapertura delle attività la pagherà il Comune. È l'idea cui sta lavorando in questi giorni il sindaco Edoardo Gaffeo, assieme a Confesercenti e Ascom Confcommercio, con la collaborazione del manager dei distretti Giacomo Pessa. L'intenzione dell'amministrazione, infatti, è quella di dare una mano alle attività commerciali della città che con l'avvio della tanta attesa fase 2 da parte di Governo e Regione, inizieranno ad alzare la saracinesca, sostenendo le spese del kit riapertura.

L'AIUTO

In pratica, Comune e associazioni stanno lavorando alla realizzazione di un fondo per il rimborso dell'acquisto di dispositivi di prevenzione Covid-19 e per la sanificazione dei negozi. «Si tratta - spiega il sindaco Edoardo Gaffeo - di un'azione concreta di supporto a tutte le imprese che hanno bisogno di aiuto per riaprire dopo questo periodo buio. Da diversi giorni stiamo lavorando per cercare di concretizzare azioni da attuare nel breve periodo a sostegno delle imprese commerciali tradizionali. Grazie alla collaborazione con le associazioni di categoria Ascom e Confesercenti, con il coordinamento del manager del Distretto, sono già in fase avanzata di studio alcune importanti opportunità».

BUONI ACQUISTO

Il secondo provvedimento al vaglio dell'amministrazione è l'erogazione di una serie di buoni shopping dedicata al commercio non alimentare da spendere nei diversi negozi della città. «L'iniziativa - riprende il sindaco - prevede dei buoni spesa dedicati al commercio non alimentare. Si è pensato di sostenere le attività commerciali attraverso l'iniezione di liquidità nel mercato locale tramite dei buoni acquisto che saranno distribuiti ai residenti e spendibili nei negozi del territorio comunale. I beneficiari dei buoni saranno persone che durante l'emergenza Covid-19 hanno avuto una significativa riduzione di reddito».

Con il coupon distribuito dal Comune, i cittadini potranno acquistare vestiti, intimo, calzature e accessori nelle diverse attività della città. Infine, il Comune avvierà un progetto legato alla digitalizzazione delle attività commerciali per dare una mano ai negozi e alle imprese della città che tenteranno di rimettersi in moto dopo il lungo periodo di chiusura. «Il mondo è cambiato nuovamente e con esso sono cambiate le modalità di acquisto - sottolinea Gaffeo - il consumatore ha preso consapevolezza di tutti gli strumenti che ha a disposizione per effettuare le proprie scelte d'acquisto. Alla luce di questo nuovo scenario, si ritiene opportuno supportare le nostre imprese tradizionali nel capire se hanno bisogno di essere presenti sul web, di essere digitalizzate. L'idea è di mettere a disposizione risorse per tutte le imprese che vogliono migliorare il proprio posizionamento sul web ritenendolo una nuova opportunità di sviluppo e business, ma anche di offrire un aiuto nel verificare la sostenibilità di modelli alternativi di distribuzione».

Nella lista degli aiuti che l'amministrazione Gaffeo si prepara a fornire alle attività commerciali della città , infine, l'alleggerimento del peso dei tributi che gravano su commercianti e imprese del Capoluogo. «Stiamo lavorando - evidenzia il primo cittadino - per capire come poter sospendere o addirittura ridurre le imposte locali come per esempio la Tari e la Tosap. Non sarà semplice, perché la macchina amministrativa ha regole molto stringenti con possibilità di manovra su questi temi molto limitate. Siamo pertanto in attesa anche delle direttive del Governo in materia. Nel frattempo, con le altre iniziative programmate, auspichiamo di fare un primo importante passo per un sostegno concreto al mondo del commercio e produttivo, che sta pagando un prezzo davvero alto per questa emergenza».

Nei giorni scorsi il capogruppo della Lega Michele Aretusini era intervenuto per chiedere al sindaco interventi a favore dei commercianti. «È ora di passare dalle parole ai fatti - aveva detto Aretusini - servono subito interventi nei confronti di chi ha dovuto chiudere bottega e ancora attende un sussidio decisamente insufficiente per vivere».

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA