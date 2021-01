COMMERCIO

ROVIGO La possibilità di aprire i ristoranti per la mensa dei lavoratori è stata un vera e propria boccata d'ossigeno per le imprese del settore, da mesi in ginocchio a causa dell'emergenza Covid. «Molti locali della provincia sono riusciti a organizzarsi con le aziende per avviare la mensa contrattualizzata spiega il funzionario dell'Ascom Bruno Meneghini -. Una soluzione che ha permesso a tanti ristoranti polesani di riaprire al pubblico, anche se a capienza ridotta, durante il periodo arancione. Chiudere due settimane, limitandosi all'asporto, per la maggior parte delle attività, in particolare quelle più periferiche, sarebbe stato infatti disastroso, proprio come durante il primo lockdown».

BOCCATA D'OSSIGENO

«Quando ho comunicato ad una ristoratrice di Rovigo che poteva aprire per i lavoratori si è commossa racconta Meneghini -, quelle lacrime raccontano tutta la disperazione e la frustrazione che stanno vivendo i tanti esercenti costretti, in questo periodo, a tenere la serranda abbassata a causa delle restrizioni imposte dai Dpcm. I ristoratori, così come tutti i proprietari dei locali, non chiedono ristori, ma principalmente di riuscire a lavorare, se pur nel rispetto delle regole di sicurezza e gli inevitabili limiti di capienza». Tra l'altro, bar e ristoranti, hanno ricevuto, a novembre, il contributo relativo al primo lockdown e sono però ancora in attesa di ricevere la seconda parte degli aiuti governativi. Un grosso disagio per le attività che non possono contare sulla possibilità della mensa contrattualizzata. A essere penalizzato, in queste ultime due settimane, è stato infatti il centro storico.

CENTRO STORICO

I locali della città, durante la pausa pranzo, hanno come clienti professionisti e commerciali che lavorano nei diversi uffici. «In questi giorni spiega il funzionario dell' Ascom Confcommercio è arrivata l'interpretazione del Decreto da parte del Governo in merito alla possibilità dei locali del centro di stipulare singoli accordi con i liberi professionisti o agenti di commercio. Purtroppo la mensa contrattualizzata non può essere aperta a queste categorie, benché in un primo momento, sembravano ci fossero segnali di apertura».

«Problema continua Meneghini che però potrà essere superato fra pochi giorni, ossia con il presunto imminente ritorno del Veneto al semaforo giallo che lascia la possibilità ai ristoranti e ai bar di aprire, almeno durante la pausa pranzo e chiudere dunque alle 18».

CRISI SENZA PRECEDENTI

I ristoranti e i bar della provincia stanno affrontando una crisi senza precedenti, così come le altre categorie chiuse a causa del Covid. Non tutti i locali del territorio hanno deciso di aprire per l'asporto, non solo per i scarsi guadagni, ma anche per la paura di pesanti sanzioni in caso di inadempienze sul fronte della sicurezza. «Ci sono attività del rodigino davvero in forte difficoltà spiega Meneghini -. Chi non ha avuto la possibilità di sfruttare il periodo estivo attraverso i plateatici, non si è più ripreso dal lockdown di aprile, arrivando a chiudere l'anno con un meno 90% del fatturato. Attività che riapriranno solo con aiuti o se possono beneficare di una certa solidità economica, altrimenti non avranno la forza di ripartire appena la situazione si calmerà».

Sul fronte plateatici Ascom auspica che il Comune riproponga, anche nei prossimi mesi, la formula dei plateatici supplementari gratuiti per i locali del centro. Si fa strada anche tra i ristoratori, come per le palestre, l'ipotesi del passaporto vaccinale per tornare a lavorare a piena capienza. «Ci troviamo in una situazione paragonabile, se non peggio, a una guerra mondiale afferma il funzionario dell'associazione dei baristi e ristoratori -, questo non è certo il momento di pensare alla privacy. La priorità è fare partire l'economia e l'occupazione. Anche il passaporto vaccinale per andare al ristorante potrebbe essere una soluzione per dare una spinta importante a questo settore ormai allo stremo. Ovviamente - conclude il numero uno degli esercenti della provincia - sarà fattibile quando la copertura della profilassi sarà estesa alla maggior parte della popolazione».

Roberta Merlin

