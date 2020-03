COMMERCIO

ROVIGO Incertezza e un'inevitabile sconforto. È lo stato d'animo con il quale ieri si sono svegliati i commercianti e gli esercenti. Fino a qualche ora prima, Rovigo era stata battezzata dal decreto ministeriale sul Covid-19 area verde, come il resto d'Italia, facendo tirare un sospiro di sollievo ai tanti piccoli imprenditori del centro storico, ormai da giorni, con il braccio teso sulla saracinesca per alzarla o abbassarla in base agli andamenti dell'emergenza. Anche Rovigo ora è area rossa come il resto d'Italia e questo significa che i bar e i ristoranti hanno l'obbligo di chiusura alle 18. Serrande abbassate di tutti i negozi, eccetto i supermercati e le farmacie, durante il fine settimana e spostamenti solo per lavoro o motivi urgenti documentabili. Le nuove disposizioni sono state accolte senza polemiche dalle attività del centro, molti bar hanno deciso di chiudere per non creare rischi a clienti e personale. I primi ad annunciare la chiusura, lunedì, i proprietari dell'osteria Ai Trani, in via Cavour: «In maniera dal tutto autonoma - scrivono Andrea e Fabrizio Conforto - abbiamo deciso di chiudere per qualche giorno. Il nostro bene sarà il vostro anche da casa». Il post ha avuto centinaia di like e complimenti. Ieri mattina, anche il bar Pedavena ha annunciato sul social la decisone di chiudere per 15 giorni. «Non ce la sentiamo di servirvi la colazione o l'aperitivo facendo finta di niente - scrive il proprietario Massimo Maltarello - avremmo spazi per garantirvi le distanze di sicurezza, ma non ce la sentiamo proprio. Anche se ci aspetta un mese di apnea, teniamo chiuso». Nel pomeriggio, sulla vetrina del vicino Caffè Molinari è apparsa la scritta: Chiusura totale di questo esercizio fino a data da destinarsi.

In poche ore si è scatenata una reazione a catena, nelle chat dei commercianti ed esercenti ci si divide tra chi è intenzionato a seguire l'esempio dei colleghi e chi a tenere aperto il locale, assicurandosi di rispettare le misure di sicurezza. A controllare i bar e i ristoranti, anche ieri, una pattuglia della Polizia locale. Dopo i primi interventi in cui si sono limitati a raccomandare gli esercenti il rispetto del decreto, i vigili nei prossimi giorni inizieranno a sanzionare i locali che continuano a servire i clienti al bancone o a non distanziare sedie e tavolini.

SERRANDE GIÙ

Anche qualche negozio di abbigliamento o di parrucchiera ha deciso di abbassare per qualche giorno la saracinesca. Sono decine i cartelli che compaiono sulle vetrine: chi annuncia, a malincuore, la chiusura legata all'emergenza e chi posta cuoricini gialli con il messaggio Andrà tutto bene. E proprio lo spirito con cui i commercianti della città hanno scelto di affrontare questo momento difficilem è stato portato come esempio da Rai 1 durante la trasmissione Storie italiane. C'è chi come corte Bariani ad Arquà Polesine, per ovviare al problema del contatto nei locali, ha avviato la consegna a domicilio. A portare la spesa a casa anche botteghe del centro come Le verdure dei Santi, l'Angolo verde, l'Orto in corso e diversi panifici.

Dalla provincia anche una scelta comunicativa che fa discutere. Al fine di contrastare il virus dell'ignoranza abbiamo deciso di rimanere aperti e abbracciare tutti i clienti che verranno a trovarci: il post è comparso sulla pagina del ristorante Articiocco di Loreo. Un messaggio che i proprietari hanno definito «sarcastico», diretto a catturare l'attenzione, anche perché il decreto dispone comunque la chiusura serale. C'è chi è stato al gioco e chi ha voluto sottolineare che con «il virus non si scherza».

Roberta Merlin

