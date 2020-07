COMMERCIO

ROVIGO In arrivo 1 milione di euro per aiutare il commercio in 38 comuni polesani. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico ed energia Roberto Marcato, ha dato il via libera al bando per il finanziamento di programmi di intervento per la riqualificazione dei centri storici e urbani, finalizzato allo sviluppo del sistema commerciale dell'area della provincia di Rovigo. Il provvedimento, sostenuto anche dall'assessore a Territorio, Cultura e Sicurezza Cristiano Corazzari, dà attuazione ad una delibera approvata dalla giunta lo scorso marzo destinata al rilancio del Polesine e si rivolge nello specifico ai comuni della provincia di Rovigo che non appartengono ai Distretti riconosciuti del Commercio.

ESCLUSI DAI DISTRETTI

«Con questo bando, del valore di 1 milione di euro, aiutiamo il Polesine e i suoi centri urbani a ripartire, sostenendo i comuni e le imprese commerciali di questo territorio, impegnate duramente a fronteggiare e a contenere gli effetti derivanti dall'emergenza Covid-19 - spiega l'assessore Marcato - Questo contributo darà ossigeno ai comuni e al tessuto produttivo, sostenendo l'eliminazione di qualsiasi forma di divario economico-sociale e favorendo un miglioramento della qualità di vita di questi piccoli centri abitati dalle grandi potenzialità di sviluppo economico». «L'obiettivo è quello di incentivare interventi di riqualificazione dei luoghi del commercio e delle aree mercatali, sostenere soluzioni di arredo urbano, di illuminazione pubblica, di aree pedonalizzate e di verde pubblico - continua l'assessore regionale allo Sviluppo economico - e sarà il segnale tangibile della ripartenza dell'intera Provincia di Rovigo».

RIPARTENZA POST-COVID

«Si tratta di un intervento significativo per il mio territorio - commenta Corazzari ¬-, perché ne favorisce la rivitalizzazione tutelandone le specifiche radici storico-culturali. Queste risorse favoriranno i processi di ripartenza e di continuità operativa delle attività commerciali sospese per effetto delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria».

CONFESERCENTI

«Si tratta di contributi importanti perchè, in particolare, riguardano i Comuni che non sono stati compresi dei Distretti del commercio in quanto non sono riusciti a formulare dei progetti adeguati al bando - spiega il vicepresidente di Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo Vittorio Ceccato -, È una buona notizia che la Regione abbia pianificato un intervento anche per chi è rimasto fuori».

DOMANDE AL VIA

Le domande potranno essere presentate a partire da lunedì fino al 21 settembre 2020, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet della Regione. Rovigo, assieme ad altri quattro Comuni polesani, nel 2018 è stato invece compreso nel bando regionale dei Distretti del Commercio che ha come obiettivo il rilancio dei poli urbani, mettendo in sinergia le attività commerciali con quelle economiche. Circa 250mila euro il valore del contributo assegnato al capoluogo e la nomina di un manager ad hoc, il padovano Giacomo Pessa, per il coordinamento dei diversi interventi che il Comune dovrà, entro dicembre 2021, portare a termine in collaborazione con associazione di categoria e commercianti. In seguito all'emergenza-Covid, la Regione ha dato la possibilità ai Distretti del commercio di promuovere interventi a sostegno delle attività messe in ginocchio dal lockdown e dalla riduzione dei consumi legati alla pandemia. Per il momento, i 250mila euro dei Distretti non sono ancora arrivati nelle casse di Palazzo Nodari.

Roberta Merlin

