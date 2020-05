COMMERCIO

ROVIGO Il progetto Per il Centro come sistema per aiutare subito e concretamente i negozi del centro con un vantaggio per i clienti. Innovativa e brillante l'idea di Alessandro Forestieri, esperto di tecnologie e membro di Confartigianato Polesine con delega alla comunicazione e ai servizi innovativi: collegandosi a perilcentro.it, chiunque può acquistare delle gift card, ossia delle carte-regalo, da 50, 100 oppure 250 euro nel proprio negozio o ristorante preferito. I negozianti applicano sconti che vanno dal 20 al 50% per chi compra, che in anticipo versa direttamente mediante bonifico sul conto del commerciante e dovrà attendere la fine dell'emergenza per recarsi in negozio.

L'INIZIATIVA

«La mia idea ha detto Forestieri - era quella di rendere qualcosa alla città che tanti anni fa mi ha adottato regalandomi tante soddisfazioni e amici. Volevo creare qualcosa di semplice e immediato, che arrivasse presto. Ho contattato Giulio Pellegrini di Confcommercio, che subito ha contattato gli esercizi rodigini. Ho avuto anche l'aiuto di Alessandro Raise, che ha curato la parte grafica del progetto, mentre io ho lavorato al sito. Ad oggi i negozi che in poche ore hanno chiesto di aderire sono una ventina e questo è un segnale della volontà di ripresa. Abbiamo ricevuto proposte anche da alcuni esercizi fuori Comune, per cui ci piacerebbe arrivare a organizzare per aree tematiche il sito, affiancato dalla pagina Facebook, dove clienti e negozi si possano incontrare». «Per il futuro - annuncia l'ideatore dell'iniziativa - stiamo pensando a una carta-regalo che non sia spendibile in un solo negozio specifico, ma in tutti quelli aderenti all'iniziativa».

INIZIATIVA VENUTA DAGLI USA

L'iniziativa che si sta consolidando a Rovigo è nata degli Stati Uniti e viene già usata nei paesi anglosassoni proprio per incentivare gli acquisti nei negozi dei centro storici. I negozi interessati ad aderire al sistema delle gift-card possono scrivere a giftcard@perilcentro.it o consultare la pagina facebook @xilcentro. Se l'iniziativa avrà il successo sperato verrà mantenuta attiva ben oltre il periodo di emergenza,

Sofia Teresa Bisi

