ROVIGO (F. Cam.) Una istituzione, un nome che dal Dopoguerra a oggi ha significato pane di ogni tipo. Dopo la morte, il 23 giugno, di Silvio Rubiero, a pochi mesi di distanza dalla moglie Lucia Pizzardo, al suo fianco per 64 anni, il Tribunale ha dichiarato il fallimento della società a responsabilità limitata Il forno Rubiero. Un'avventura durata una vita che non sopravvive al creatore. Tutto era nato, dopo la gavetta, con il Forno fratelli Rubiero Silvio e Ugo, in via Mazzini, aperto 70 anni fa. È nato nel 1963, invece, il panificio in via Miani, a lungo gestito dai figli del fratello Ugo, Franco e Giancarlo, poi passato alla persona che si è ritrovata amministratrice della società. Fra gli anni 80 e 90 i forni Rubiero erano arrivati a otto, da un capo all'altro della città. Un impero fatto di sudore e farina, ma nel bilancio di esercizio provvisorio del 2021 compaiono debiti per 1,3 milioni e dal 2017 non sono stati depositati i bilanci. Due le richieste di fallimento avanzate, una per poco più di tremila euro, l'altra per quasi 40mila. Come si legge nella sentenza declaratoria, è stata la stessa amministratrice della società a spiegare che dopo la morte del socio fondatore, si era trovata nella difficoltà di gestire le posizioni debitorie, che le cause principali della crisi dell'impresa erano riconducibili al progetto imprenditoriale posto in essere nel biennio 2017-2018 con l'apertura di diversi punti vendita, alcuni in gestione diretta altri in gestione conto terzi, poi chiusi tra il 2019 e il 2020, nonché le ripercussioni connesse alla pandemia. Vista l'irrimediabilità della situazione economica, è stata aperta la procedura fallimentare con la nomina a giudice delegato della dottoressa Elisa Romagnoli e a curatore fallimentare del commercialista Alberto Astolfi, e la fissazione al 31 marzo dell'adunanza per l'esame dello stato passivo.

