COMMERCIOROVIGO (F. Bro.) Una vittoria per i panificatori nei confronti della grande distribuzione. Il pane nei supermercati non potrà più essere venduto sfuso in modalità self service. Lo ha deciso una sentenza del Consiglio di Stato che ha stabilito essere una procedura non confacente alle norme igienico-sanitarie. Ci è voluto il caso di Lecce del 2020, quando i Nas hanno sequestrato 23 chili di pane fresco e surgelato, e imposto la...