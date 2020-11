COMMERCIO

ROVIGO Due mercati confermati e uno in bilico. Il Comune, in ottemperanza alle nuove regole dettate dalla Regione, è riuscito a salvare i due appuntamenti con gli ambulanti del sabato, contingentando le entrate e delimitando le aree con dei nastri per evitare i flussi laterali.

«Abbiamo fatto una vera e propria corsa contro il tempo per riuscire ad autorizzare il mercato di oggi in Commenda e quello della Coldiretti in Tassina spiega l'assessore alla Sicurezza e al Commercio Patrizio Bernardinello -, il problema principale, in questo caso, non è stato delimitare l'area, ma organizzare i varchi controllati da personale della Polizia Locale e da volontari. Ci siamo però riusciti e oggi gli ambulanti possono dunque lavorare».

DIFFICOLTÀ DI CONTROLLO

A rischio, invece, i mercati che si svolgono il martedì e il giovedì in centro storico per le difficoltà di reperire personale di sorveglianza e controllare i varchi.

«Il mercato del martedì sul Corso è quello che ci preoccupa di più fa sapere l'assessore alla Sicurezza -, esattamente come accaduto a maggio, abbiamo grandi difficoltà, non solo a circoscrivere l'area, ma anche a controllare i flussi laterali. Servono ben 50 persone addette alla sorveglianza -, un numero davvero difficile da raggiungere, nonostante l'aiuto dei volontari. Senza contare il numero elevato di transenne necessario per l'intero perimetro del mercato. Si tratta delle stesse difficoltà che avevamo per la fiera, poi saltata proprio per ragioni di sicurezza».

IN SOSPESO

Se nelle prossime ore il Comune non riuscirà a trovare una soluzione tecnica e i mezzi necessari per autorizzare il mercato sul Corso, quest'ultimo probabilmente verrà, per il momento, sospeso fino al termine dell'efficacia dell'ordinanza regionale che ha riportato in vigore le regole del post lockdown. Le aree dove si svolgono settimanalmente i mercati rionali devono infatti essere rigidamente delimitate da un nastro e devono, inoltre, avere entrate ed uscite uniche contingentate ai varchi. Una vera e propria impresa per il Comuni mettere in sicurezza tali zone per garantire lo svolgimento del tradizionale appuntamento con le bancarelle. Uno dei pericoli temuti dai sindaci è , infatti, il formarsi di assembramenti ai varchi in attesa di accedere all'interno dell'area del mercato. In caso il Comune decidesse per lo stop al martedì, il mercato potrebbe però svolgersi comunque in forma ridotta.

«Cercheremo di garantire, come la scorsa primavera, le bancarelle di generi alimentari assicura Bernardinello -, ovviamente il tutto dipenderà anche dai provvedimenti che entreranno in vigore la settimana prossima a livello nazionale. In caso, infatti, di passaggio alla zona arancione o addirittura rossa, lo stop di tutti i mercati sarà immediato, in quanto, a restare aperti saranno solo i negozi e i supermercati di generi di prima necessità».

CENTRO OSSERVATO SPECIALE

«I numeri continuano ad essere preoccupanti e quindi viene chiesta la collaborazione da parte di tutti - ha fatto eco il sindaco Edoardo Gaffeo -. Ci saranno i controlli del caso per assicurare che gli assembramenti non possano causare ulteriori problemi. Per il momento non stiamo comunque, valutando la chiusura di piazze o strade. È tuttavia in atto una valutazione complessiva con la possibilità di inasprire ed estendere i controlli da parte della Polizia Locale in collaborazione con il volontariato. Non saranno zone franche nemmeno le piste ciclabili e altri percorsi di passeggiate. Il tutto al solo scopo di evitare pericolosi capannelli di persone».

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

