ROVIGO Da lunedì, in città, è un via vai di camioncini carichi di sedie e tavolini. La maggior parte dei bar e dei ristoranti, con il ritorno del semaforo arancione, hanno infatti liberato portici e piazze dai plateatici, dal momento che, per almeno due settimane, le attività potranno lavorare solo con l'asporto. Tra gli esercenti del centro c'è anche chi è convinto che lo stop si protrarrà fino a dopo Pasqua.

SETTORE ALLO STREMO

«Il clima è decisamente cambiato spiega Bruno Meneghini di Ascom Confcommercio -, i ristoratori e i titolari di esercizi pubblici sono allo stremo. Da lunedì il tono delle chiamate che ricevo in associazione è preoccupante. Non chiedono più informazioni sulle regole dei Dpcm, che ormai conoscono a memoria. Telefonano per sfogarsi, chiedendo consigli su come riuscire a restare in piedi senza ristori».

ESERCENTI SCONFORTATI

«Proprio ieri racconta il funzionario dell' Ascom una ristoratrice titolare di un'attività in città mi ha confidato che, questo mese, dovrà scegliere se acquistare le medicine o pagare le bollette. Scenari che, solo fino a qualche mese fa, non erano nemmeno presumibili. Invece, la pandemia non ha allenato la morsa e ora il prezzo per le attività commerciali è altissimo, in molti rischiano di non riaprire più per l'estate».

Qualche ristorante è riuscito a non chiudere durante il pranzo grazie alla mensa aziendale, altri invece non fanno nemmeno l'asporto perché non è sufficiente a coprire le spese fisse.

«Perdere anche la Pasqua - spiega il funzionario di Ascom - sarà devastante per i ristoranti che si sono visti privati già del 25 per cento del guadagno annuo durante le festività Natalizie». L'unica luce in fondo al tunnel, in questo momento, anche per bar e ristoranti, è rappresentata dal vaccino.

ASPORTO NON PER TUTTI

«Chiudere tutto, in questa fase della pandemia, forse non era necessario spiega Meneghini -, era più giusto pensare di fare partire, già da subito, una specie di passaporto vaccinale in modo da permettere ai locali di continuare a lavorare almeno con i vaccinati, visto che in Polesine i numeri della copertura stano crescendo». Secondo il funzionario di Ascom Rovigo, per bar e ristoranti sarebbe stato più vantaggioso tenere aperte le attività rendendole accessibili solo a chi si è già sottoposto alla profilassi anti Covid, piuttosto che lavoricchiare, senza alcun sostanziale guadagno, con l'asporto. E sull'importanza dei vaccini, gli esercenti della città sembrano essere d'accordo. In questi giorni, sui social, un noto ristoratore della provincia ha infatti scritto: Il vaccino è l'unica soluzione per ristoranti, bar e attività dello spettacolo. Chi non si vaccina vuol dire che non frega niente di questi ambiti.

PENALIZZATI

Il post ho subito incontrato la condivisione e il plauso di molti imprenditori e lavoratori dei settori citati, pronti ad aprire, per il momento, anche solo per i vaccinati pur di non vedere fallire la propria attività, messa in ginocchio dal continuo balletto delle chiusure. Preoccupati per l'intenzione del Governo di fermare l'Italia durante il fine settimana, almeno fino a Pasqua, anche le attività commerciali e artigianali.

«Premesso che quando si parla di emergenza sanitaria non si può alzare le mani interviene il vice presidente di Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo Vittorio Ceccato -, penso che stia andando in scena la solita tiritera che si ripete ormai da un anno intero. Noi accettiamo le chiusure, a condizione però che i sostegni siano adeguati e funzionali. E, soprattutto, che le misure per risolvere la situazione siano realmente efficaci. Altrimenti conclude Ceccato rischiamo veramente di trovarci, a breve, con un tessuto economico desertificato».

DATI ALLARMANTI

Secondo i dati di Confesercenti, infatti, dopo il crollo delle vendite dello scorso anno, con un 5,4% in media e 10,1% registrato dalle piccole superfici, il 2021 ha aperto una caduta libera, visto il perdurare delle misure restrittive e delle incertezze dovute alla pandemia. Il dato di gennaio è particolarmente significativo e preoccupante se lo si confronta con lo stesso mese del 2020, ante pandemia: si evidenzia un calo del 6,8% nella media complessiva, ma per le piccole superfici si traduce in uno scivolone del 14,3% ed in una vera e propria catastrofe per il comparto non alimentare che registra una flessione di quasi il 20 per cento.

Roberta Merlin

