COMMERCIOROVIGO Da domani il Green pass sarà obbligatorio per le consumazioni al tavolo nei ristoranti e bar, mentre non sarà necessario per il servizio al bancone e nei plateatici all'aperto. Gestori e proprietari dei locali a Rovigo come accolgono le nuove misure del governo per contrastare la nuova ondata di contagi da variante Delta del coronavirus?SENTIMENTI DIVERSIAlla consapevolezza che si tratta di una misura necessaria a evitare le...