ROVIGO Conto alla rovescia in città per l'apertura dei mercati. Il sindaco Edoardo Gaffeo ieri ha annunciato la decisione di dare il via libera al commercio ambulante con la riapertura dei mercati del martedì in centro e del sabato in Commenda. «L'autorizzazione sarà data ai banchi di generi alimentari fa sapere - Gli uffici stanno predisponendo il piano di sicurezza che, appena pronto potrà essere subito avviato». Dopo dunque settimane di stop alle bancarelle in città, anche Rovigo ha deciso di allentare il lockdown, permettendo lo svolgimento almeno di una parte dei due mercati più importanti della città.

ORDINANZA REGIONALE

Secondo l'ordinanza regionale i Comuni devono però assicurare la sicurezza igienico-sanitaria predisponendo un piano anti-assembramento. Le entrare e le uscite del mercato devono, pertanto, essere contingentate dalle forze dell'ordine o da un servizio di sorveglianza privato. Obbligatorio poi anche per fare la spesa all'aria aperta, indossare mascherine, guanti e avere con sé gel disinfettante per le mani. Alcuni Comuni, come ad esempio Polesella, sono riusciti ad organizzarsi per delimitare l'area del mercato e pertanto hanno permesso alle bancarelle di continuare. Rovigo aveva invece deciso per lo stop per la difficoltà di chiudere le strade.

GLI ALTRI COMUNI

La vigilia di Pasqua, la prima ad allentare le maglie è stata Adria. Pian piano il commercio della città si prepara dunque alla ripartenza, secondo il piano anticipato dalla Regione che prevede però misure rigide sul fronte dell'uso dei dispositivi di sicurezza e l'obbligo di distanza interpersonale allungato a 2 metri. In sindaco Gaffeo ieri è intervenuto per fare un in bocca al lupo alle attività che hanno avuto, da martedì, il via libera.

LE CARTOLIBRERIE

Sul Corso ha riaperto i battenti anche la storica cartolibreria Eliocopy, aperta domani, e successivamente mercoledì 22, venerdì 24, mercoledì 29 e giovedì 30 aprile. Sono molti infatti gli studenti che necessitano di materiale scolastico per concludere l'anno che, come ha confermato il Ministero dell'Istruzione, sarà comunque valido grazie alle lezioni online. A rialzare la saracinesca in centro, inoltre, anche le librerie e i negozi d'abbigliamento per bambini. «Rivolgo un grande In bocca al lupo ai commercianti che hanno alzato le serrande ha detto ieri il sindaco - È un primo importante segnale di ripresa, che auspichiamo possa ben presto estendersi a tutto il mondo del commercio e delle attività produttive». «Nonostante le difficoltà - ha concluso Gaffeo -, la città è pronta a rimboccarsi le maniche e a lavorare».

Roberta Merlin

