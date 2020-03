COMMERCIO

ROVIGO Bar chiusi, parrucchiere in ferie due mesi, bazar svuotati nel giro di poche ore. Il coronavirus colpisce il commercio cinese in corso del popolo e in via Umberto I. Il Soul Caffè è chiuso per ferie dal 27 febbraio e fino al prossimo 8 marzo. L'unica attività orientale a resistere in questa porzione di Corso è Tiantian, specializzato in assistenza, vendita e riparazione di cellulari e computer. Il negozio è regolarmente aperto, anche alle 14.30 di ieri, ma il titolare ha poca voglia di parlare.

FERIE LUNGHE

Sono addirittura due i mesi di ferie che ha deciso di prendersi il negozio MingJian, parrucchiere per uomo, donna e bambino. Un salone di bellezza in Corso molto frequentato sia dalle cinesi che dalle ragazze italiane. Le titolari hanno affisso un cartello: A causa dell'allarmismo derivante dal coronavirus, per la sicurezza pubblica precauzionale, abbiamo deciso di tenere chiuso il nostro negozio. Per la riapertura attendiamo aggiornamenti. Ci scusiamo. E dopo alcune ore, alla porta d'ingresso è comparso un altro avviso: Siamo in ferie fino al 7 maggio. Due mesi di stop. MingJian, visto il grande afflusso di gente, nella sua gestione aveva sempre tenuto aperto dal lunedì al sabato e riceveva senza prenotazione.

BAZAR SVUOTATO

Basta percorrere pochi metri e attraversare la strada in corso del Popolo per imbattersi in un nuovo cartello: ferie forzate anche per il salone C&J Studio's, che rimarrà chiuso fino al 7 marzo. La crisi economica non ha risparmiato nemmeno il Bazar cinese di via Umberto I. Da alcuni mesi appariva la scritta Fuoritutto sulle vetrine. Poi, all'improvviso, i gestori nel pomeriggio di lunedì hanno sbaraccato tutto e portato via il materiale. Il locale adesso è completamente vuoto.

Il coronavirus e la psicosi generale hanno forse dato il colpo di grazia al bazar, che appariva già desolatamente vuoto nelle recenti settimane.

LA CATEGORIA

Un quadro allarmante anche per Confesercenti. Vittorio Ceccato esprime forte preoccupazione: «In centro a Rovigo ci sono una ventina di attività cinesi tra bazar, bar, ristoranti e saloni di parrucchiera. Alcuni negozi hanno preferito chiudere qualche giorno, purtroppo i cinesi non sono visti di buon grado, colpa del terrorismo psicologico che è stato messo in atto. Il flusso di clienti è stato probabilmente ridotto al minimo, sono situazioni di emergenza e speriamo vengano superate in fretta In ogni caso, il Caffè San Marco, sempre in pieno corso del Popolo, funziona normalmente ed è stato rilevato quindici giorni fa da ragazzi cinesi».

Il coronavirus è diventato il nuovo nemico da combattere per il commercio a Rovigo: «È un periodo molto critico, sia per gli esercenti italiani che per i gestori cinesi - sottolinea Ceccato - l'unica cosa che si può fare è avere pazienza e fiducia nelle istituzioni. È una problematica che ha pesanti conseguenze a livello generale, non solo per le zone rosse di Vo' Euganeo, Lodi e Codogno. Le presenze in centro e nei negozi a Rovigo sono diminuite».

OLTRE IL CAPOLUOGO

Non solo nel capoluogo di provincia il coronavirus porta serie conseguenze per il commercio, ma nel resto del Polesine. A Polesella, lungo la Statale 16, l'Eurobazar ha sorpreso i consumatori, sia stranieri che italiani, e ha deciso di abbassare la saracinesca. Anche in questa circostanza, le motivazioni sono state scritte in un cartello: Gentili clienti ci spiace informarvi che per via della situazione generale che si è venuta a creare, non potendo sostenere i costi di gestione, chiuderemo per un breve periodo. Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che ci hanno supportato in questo periodo difficile. A presto: così i titolari cinesi hanno salutato i clienti.

