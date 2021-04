Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COMMERCIOROVIGO Aprire un negozio in centro storico a Rovigo prima dell'era Covid-19 era già considerata una sorta di follia, ma farlo in piena crisi pandemica mondiale, supera quella che normalmente si poteva definire come una scommessa.A due passi da piazza Vittorio Emanuele ha aperto i battenti Il tuo ristoro, negozio di prodotti alimentari, andato a sostituire il negozio di calzature di Rita Pizzo, che ha cambiato sede. L'idea è di...