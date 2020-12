COMMERCIO

ROVIGO Ai mercati settimanali di Rovigo saranno presenti solo gli ambulanti di generi alimentari. A prescindere dall'ordinanza regionale di Zaia e dal decreto varato venerdì sera dal Governo, il Comune sta per adottare questa soluzione per «ridurre al minimo ogni rischio per la salute delle persone», riducendo così il percorso mercatale del martedì, del giovedì e del sabato e consentire l'acquisto solo dagli ambulanti con i generi alimentari».

SOLUZIONE PRECAUZIONALE

A comunicarlo è l'assessore al Commercio Patrizio Bernardinello, spiegando che si tratta di una decisione sofferta, ma necessaria visto l'alto numero di contagi. Disposizioni definitive verranno date solo domani, ma il responsabile del Commercio della giunta Gaffeo precisa: «Al di là delle norme nazionali e regionali, stiamo valutando questa soluzione per tutelare la salute dei cittadini». Non manca il soccorso economico, presentato già giovedì dall'assessore e dal sindaco con i nuovi contributi per le attività colpite dalla crisi: «Anche per questa ragione, abbiamo incluso nel bando-bis dei contributi gli ambulanti non alimentari e non iscritti alla Camera di Commercio». Sono stati messi a disposizione 481mila euro. La partecipazione al bando è stata estremamente facilitata: si compila un modulo online, al termine si riceve via posta elettronica un documento che poi va rimandato firmato al Comune. L'erogazione avverrà direttamente sul conto corrente. Il termine per l'adesione è domani sera. Possono partecipare anche le attività avviate dopo l'1 febbraio 2019.

Il provvedimento si rende necessario per limitare l'afflusso di gente in centro storico. Palazoz Nodari ha scelto di non adottare misure drasticche, come invece avvenuto in altri capoluoghi veneti. Per quanto riguarda il mercato, è sempre stato molto difficile controllare l'afflusso di persone e, nonostante le soluzioni adottate e sostenute degli operatori, va considerato che il rischio di contagio è davvero elevato, oltre al fatto che il perimetro da pattugliare per evitare accessi liberi è davvero grande e non c'è abbastanza personale per garantirne la totale sicurezza. Per non parlare del fatto che, in ogni caso, salterebbero per volontà del Comune solo i mercati del 22 e del 29 dicembre, entrambi di martedì. Perché tutte le altre date, fino all'Epifania, sono rosse e quindi comunque non ci sarebbero le bancarelle.

VARCHI PRESIDIATI

Ieri, invece, è stato il primo sabato con la nuova ordinanza Zaia, l'ultimo di questo 2020 che in molti vogliono mettere via il più in fretta possibile con la sostanziale normalità del giallo. Già dalle 14 il flusso di auto in uscita dalla città, lungo viale Porta Po e viale Porta Adige, verso Ferrara e Padova, si è praticamente arrestato. Solo in entrata si è visto transitare auto, dato che il rientro alla propria residenza è tranquillamente consentito anche dopo l'ora X dettata da Zaia. Oltre ai controlli lungo le strade, estremamente rigorosi, anche il centro storico è stato pattugliato in lungo e in largo da vigili e forze dell'ordine. Nonostante tutto, infatti, erano moltissime le persone che frequentavano le piazze e il Cors. Anche fuori dai locali, i plateatici erano pieni grazie alla temperatura meno rigida della settimana scorsa. Alle 18, l'orario di chiusura imposto per bar e pub, la gente è pian piano scemata, pronta ad affrontare le tre settimane di lockdown del periodo natalizio.

Alberto Lucchin

