Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COMMERCIOROVIGO A poche settimane dalla tanto attesa riapertura del Caffè Borsa da parte dell'impresa dolciaria Borsari di Badia Polesine, vincitrice del bando della Camera di commercio per la gestione dell'antico salotto del capoluogo, in città si accende la polemica in merito ad alcune foto scattate durante il restauro del locale prossimo al nuovo taglio del nastro.Alcuni cittadini, sbirciando all'interno del cantiere, si sarebbero...