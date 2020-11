I RISTORI

ROVIGO Palazzo Nodari mette a disposizione delle attività commerciali e produttive della città quasi un milione di euro, ricorrendo ad aiuti diretti mediante bonifico bancario. Il Comune, quindi, si comporterà con lo Stato, andando a compensare le perdite di bar, ristoranti, negozi e artigiani che nelle prossime settimane soffriranno gli effetti del nuovo decreto presentato ieri sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

LA CLASSIFICAZIONE

Per tutta la giornata di ieri sono state ore convulse quelle vissute in municipio. Riunioni su riunioni per capire come sarebbe stato classificato il Veneto, se Giallo o Arancione, e come potere quindi correre ai ripari per salvare l'economia del capoluogo, già duramente provata con il confinamento primaverile e la serrata forzata per la ristorazione dopo le 18. Da giorni sul tavolo della giunta c'erano molte proposte e le coperture finanziarie sono state reperite in velocità, ma la scelta è stata unica e molto pesante. Dopo un intenso incontro di giunta, ieri sera l'assessore Patrizio Bernardinello ha rivelato quale sarà il piano che intende attuare l'amministrazione: «È stata prodotta una bozza della delibera che intendo presentare all'inizio della prossima settimana - ha spiegato il numero uno del Commercio - È stata condivisa con la terza commissione consiliare, ne ho discusso con le organizzazioni di categoria e daremo un contributo diretto ai commercianti. Tutto l'iter, come detto, dovrebbe concludersi la prossima settimana, con il bando e la domanda per accedere al ristoro. Si tratta di una prima forma di aiuto per l'emergenza Covid: non sarà l'ultima. I tempi sono stretti e abbiamo dovuto agire con rapidità. Nelle prossime settimane avremo a disposizione il residuo finanziario di quanto non è stato utilizzato per l'esenzione della Tari e quindi dovrebbero affiorare altri 350mila euro per dare ulteriore sostegno all'imprenditoria e ai lavoratori di Rovigo»

COMMERCIANTI E AZIENDE

Il piano, quindi, sarà diviso in due tranche: prima i commercianti, poi le attività produttive, coloro che sono «rimasti inclusi nella prima fascia di aiuti». Dagli uffici di Palazzo Nodari emergono anche altre cifre. Si parla di un piatto da circa un milione di euro, complessivamente, che saranno erogati sotto forma di contributi a seguito della presentazione della domanda e dei dati che dimostrino l'effettiva perdita di fatturato. Gli aiuti dovrebbero essere fra i 500 e i 1.000 euro, ma sono ancora in atto diverse valutazioni, come anche i requisiti necessari per accedere all'aiuto. Bernardinello non vuole confermare gli importi: «Prima devo concertarmi con gli uffici e i commercianti». Ma l'assessore è risoluto nell'affermare la forza con cui intendono muoversi lui e l'Amministrazione: «Puntiamo ad usare tutto quello che abbiamo per aiutare le categorie che stanno soffrendo, sarà un'integrazione a ciò che sta erogando lo Stato. Sono soldi che arriveranno sul conto corrente».

ADDIO BUONI SHOPPING

Sfuma l'ipotesi sostenuta nelle scorse settimane dei cosiddetti buoni shopping. Una scelta dovuta proprio al clima di incertezza venutosi a creare in queste ultime ore: «Abbiamo deciso di usare il contributo perché l'evoluzione dell'emergenza pandemica non ci lascia tranquilli - ha precisato Bernardinello - Non sappiamo se il buono avrebbe soddisfatto tutti. Se chiudessero le attività, quei buoni non potrebbero essere poi spesi, per cui abbiamo preferito erogare un aiuto diretto».

Alberto Lucchin

