ROVIGO Un'altra catena di abbigliamento in difficoltà e un altro negozio a rischio a Rovigo. Tre le lavoratrici che sono in ansia per il proprio futuro. Si tratta del negozio Z, di vestiti per bambini, al centro commerciale la Fattoria.

A sottolinearlo è Pieralberto Colombo (nella foto), segretario generale della Cgil polesana: «Altri posti di lavoro a rischio sottolinea il sindacalista in questo caso tre, ma che si aggiungono ad un quadro assolutamente nero sul fronte occupazionale, con la situazione che al momento non è ancora deflagrata perché restano per fortuna ancora in vigore le misure emergenziali che impongono il blocco dei licenziamenti, ma le preoccupazioni per il futuro sono davvero altissime. In questo caso sono tre le dipendenti che aspettano di capire quale sarà il loro lavoro. Ancora una volta nel commercio. Ancora una volta occupazione femminile. Servono davvero misure importanti per fronteggiare la crisi che avanza a grandi passi, in Polesine come in Italia, per evitare il collasso occupazionale e sociale».

Il negozio in questione, spiega il segretario della Cgil, «fa parte di una catena francese, aspetto che fa aumentare le preoccupazioni sul fronte italiano. In Francia ha già avviato le procedure concorsuali, ma qui tutto è in ritardo e si dovrà capire se ci sono eventuali offerte di acquisto dell'intero gruppo o solo del ramo francese, forse ne sarà aperto uno anche qua, ma i tempi si sono allungati e la strada sembra in salita. Fra l'altro si sono bloccati i rifornimenti delle merci e questo blocca l'operatività dei negozi italiani rendendone ancora più cupe le prospettive sia nell'immediato che in prospettiva della stagione invernale. Ancora il Ministero dello Sviluppo non ha aperto un tavolo e già è stato proclamato lo stato di l'agitazione. A Rovigo sono tre le lavoratrici interessate, ma è uno stillicidio continuo. Bisogna che si lavori ad un piano ben strutturato di sostegno all'occupazione ed al reddito, perché con la stretta dei consumi tutto rischia di avvitarsi in una spirale nerissima».

