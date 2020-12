COMMERCIO IN LUTTO

ROVIGO Lutto in città per la scomparsa di Giuliano Zandron. L'uomo, che aveva 85 anni, domenica era stato ricoverato in ospedale per un malore accusato mentre era a casa: le condizioni di salute si sono rapidamente aggravate e Zandron è morto a seguito di un arresto cardiaco nonostante il prodigarsi dei sanitari. Era stato il fondatore nel 1979 dell'azienda Gimar (Casa del Materasso) di Rovigo, un'azienda che si era ben presto fatta conoscere anche fuori dai confini provinciali. Attualmente ci lavorano i figli e anche la moglie Maria Elisabetta dà ancora una mano nell'attività di famiglia. La Casa del Materasso si occupa della vendita al dettaglio di materassi, guanciali, divani letto, reti, poltrone e altri articoli per il benessere e il riposo: presente sul mercato da 42 anni, l'azienda si trova in viale Porta Po a Rovigo.

EX FINANZIERE

Zandron, durante la sua vita professionale, era stato inoltre maresciallo capo della Guardia di Finanza nel comando di Rovigo. Aveva compiuto 85 anni a marzo: Zandron lascia un vuoto incolmabile per la moglie Maria Elisabetta, i quattro figli Luca, Mirko, Giovanni e Anna, i nipoti Emma, Andrea, Azzurra e Gianluca. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di San Bartolomeo. Alla famiglia del 85enne sono arrivati tantissimi attestati di cordoglio e vicinanza, dalle persone che hanno conosciuto Zandron durante il percorso lavorativo e professionale.

A.Garb.

