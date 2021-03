COMMERCIO AMBULANTE

ROVIGO La zona rossa taglia anche le bancarelle dei mercati rionali. Ieri in centro sono arrivate solo quelle di generi alimentari, di fiori e piante, posizionate, come la scorsa primavera, in via Grimani. Discreto l'afflusso di persone all'appuntamento con il mercato del martedì andato in onda in forma ridotta. A convincere in molti a fare la spesa all'aperto anche la bella giornata, grazie alla quale anche molti anziani sono usciti di casa: da qualche giorno erano tornati a rintanarsi tra le mura domestiche per paura delle nuove varianti del virus. Molti rodigini, dunque, hanno deciso di acquistare anche fiori e piante per abbellire terrazzi e davanzali in attesa dell'esplosione della primavera, ormai alle porte.

ATTIVITÀ BLOCCATE

Delusione, invece, sul fronte degli ambulanti che ieri mattina non hanno potuto partecipare al consueto appuntamento sul Corso, in quanto il Dpcm non lo permette. Le bancarelle di vestiti, calzature e arredo per la casa, rimarranno ferme almeno fino al 5 aprile. Nelle zone rosse gli unici con l'autorizzazione a lavorare sono i commercianti di beni considerati essenziali.

Sul mercato, però, emergono una serie di contraddizioni che alimentano il malumore di ambulanti e associazioni di categoria. «Mentre in città sono aperte una serie di attività, per esempio negozi di intimo, profumerie e attività legate allo sport, non si capisce perché gli ambulanti che vendono le stesse cose siano stati costretti a fermarsi - afferma il vice presidente di Confesercenti Metropolitana Rovigo e Venezia, Vittorio Ceccato - su questo settore stanno emergendo tante incongruenze. Nel commercio fisso, che si svolge in ambienti chiusi, sono diverse le categorie ritenute essenziali e aperte anche in zona rossa. Gli ambulanti, invece, sono costretti allo stop».

Una mazzata per il commercio itinerante che nell'ultimo anno ha visto anche la cancellazione di tutte le fiere ed eventi legati alle festività. Gli eventi pubblici dove facilmente si formano assembramenti sono vietati dai vari Dpcm per scongiurare l'innescarsi di focolai di Covid. I periodi di lockdown e restrizioni che si son susseguiti negli ultimi mesi hanno messo in ginocchio anche questa categoria, in particolare i commercianti di abbigliamento e calzature. Meglio è andata per l'alimentare, che ha visto un incremento come conseguenza della pandemia, dal momento che fare la spesa all'aperto offre probabilmente sicurezze maggiori rispetto a luoghi chiusi.

RISTORI IN RITARDO

Il problema per chi si è fermato, però, sono gli aiuti economici da parte del Governo, troppo lenti ad arrivare. Per gli ambulanti dei tre mercati della città, l'unico aiuto concreto è giunto dal Comune con un contributo erogato, in due tranche, agli ambulanti del martedì, giovedì e sabato, limitatamente al periodo in cui erano in vigore le relative restrizioni.«

«Sul fronte dei ristori - riprende il responsabile della Confesercenti - abbiamo davvero terminato le parole. Dovremmo passare forse agli epiteti?. Il decreto Sostegni è stato vagamente annunciato, ma non si sa ancora se e quando arriverà. Il tutto con buona pace delle aziende che hanno imparato, loro malgrado, sulla propria pelle a convivere con questa situazione esasperante».

NODO PLATEATICI

Alta la preoccupazione anche tra gli esercenti e i ristoratori della città, costretti a lavorare solo con l'asporto e le consegne a domicilio fino a dopo Pasqua. Ieri la giunta comunale ha affrontato anche l'argomento plateatici. Dal Governo non è ancora giunta alcuna proroga in merito alla gratuità dei plateatici aggiuntivi concessi, in via emergenziale, alle varie attività. Le autorizzazioni, però, scadranno il 31 marzo. Se non ci sarà un nuovo provvedimento governatvo, il rischio è che il Comune non sia in grado di applicare la completa gratuità delle aree pubbliche occupate dai tavolini degli esercenti, bensì solo uno sconto.

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA