COMMENDAROVIGO Obbrobriosa, indecorosa e indecente. Non trova aggettivi migliori don Emanuele Sieve per descrivere la situazione e in cui versa piazza Fratelli Cervi, ormai da 15 anni adibita temporaneamente a stazione delle corriere dopo il trasloco da piazzale Di Vittorio.15 ANNI DI DEGRADO «È una situazione infausta racconta amareggiato Don Emanuele , per non dire altro, non sono solo io a dirlo. Purtroppo nessuno ci ha mai chiesto nulla, sarò qui anche da pochi anni, ma conosco bene questa situazione, provvisoria sì, ma non per 15...