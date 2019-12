Commenda, il disastro delle strade

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÀROVIGO Strade a pezzi in Commenda est. A segnalare le condizioni del quartiere divenuto in certi punti un percorso a ostacoli, è il consigliere comunale di minoranza Antonio Rossini. «In particolare le vie Gramsci, Monti Issicratea, Bernini, Frassinella e Benvenuto Tisi, più le strade attigue - spiega Rossini - dopo svariati lavori per opere di adeguamento della rete idrica e del gas, presentano buche, avvallamenti e in alcuni tratti anche mancanza di asfalto (quasi uno sterrato), per tutta la lunghezza delle arterie stradali...