Come evitare le truffe, i consigli nei gazebo in piazza

CAMPAGNA SOCIALEROVIGO Grande successo la campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani. Il progetto Più sicuri insieme, portato avanti dalla Prefettura con la partecipazione di Confartigianato, ieri mattina ha catalizzato numerose persone al gazebo posizionato dalle forze dell'ordine davanti a palazzo Roverella. Anziani e non hanno ricevuto utili consigli su come evitare di essere vittime di spietati truffatori e malviventi.CONSIGLI UTILI«Abbiamo deciso di dedicare la data odierna (ieri per chi legge, ndr) agli anziani e alla...