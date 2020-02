CONSULTA DIOCESANA

ROVIGO Parlamenti e piazze: rappresentanza e partecipazione, eletti ed elettori è stato il tema del secondo di cinque incontri di formazione socio-politica organizzato dalla Consulta diocesana delle aggregazioni laicali (Cdal) in Accademia dei Concordi con il patrocinio di Comune e Provincia. Un argomento attuale a poco più di un mese dal referendum del 29 marzo che ha visto intervenire Daniela Ropelato, docente di Scienza politica all'Istituto universitario Sophia di Loppiano (Firenze) e di Analisi politiche pubbliche alla Pontificia università San Tommaso d'Aquino di Roma, nonché consulente dell'ufficio nazionale Pastorale sociale e lavoro della Cei. Al suo fianco a condurre Camilla Maduri.

La lezione è partita da un focus iniziale sui parlamenti nel mondo con una rapida panoramica della situazione: dietro alla Cina (ben 2980 membri) e l'Inghilterra (1.400 membri, ma 800 dei quali, i Lords, non nominati dal popolo) l'Italia è il terzo Paese con più eletti. L'eventuale passaggio della riforma costituzionale degli articoli 56, 57 e 59, che prevede in sostanza la riduzione dei parlamentari elettivi da 630 a 400 per i deputati e da 315 a 200 per i senatori. Al di là del risparmio effettivo (una sessantina di milioni l'anno), il problema è la rappresentanza: oggi c'è un parlamentare ogni 63mila cittadini circa, il risultato della riforma portrebbe porzioni di territorio a perdere i propri interlocutori a livello centrale.

A fianco dei parlamenti, è cresciuto poi sempre più il ruolo delle piazze partendo da quella globale, internet. La docente ha proposto una seconda carrellata partendo dalla rivoluzione degli ombrelli di Hong Kong e toccando Santiago del Cile, Beirut, Bagdad, i gillet gialli di Parigi, ma anche i Fridays for future di Greta Thunberg fino alle sardine italiane.

Prossimo incontro, venerdì 6 marzo sempre in Accademia con appuntamento alle 18 su opinione e verità, relatore il professor Marco Martino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA