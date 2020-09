AGRICOLTURA

ROVIGO Sembra non esserci pace per l'agricoltura polesana. Dopo il flagello della cimice asiatica, cresce l'allarme per l'alternaria, parassita che colpisce i peri e in particolare la varietà Abate, una di quelle di maggior pregio. E così, in un 2020 dove appaiono contenuti i danni derivanti dalla famigerata cimice, il comparto deve registrare l'avanzata di un nuovo nemico, tanto che si fa strada la necessità di contrastare il fungo parassita che fino ad ora ha già colpito fra il 30 e il 70% dei peri del Polesine. Un bel problema per gli operatori del settore, specie se si considera che il la provincia di Rovigo risulta il secondo produttore in termini assoluti in Veneto, dietro a quella di Verona (1.382 ettari, 25.366.000 di euro il fatturato totale).

LE ABATE COLPITE

L'alternaria che prima aveva preso di mira le coltivazioni di pere in Emilia Romagna, si sta ora espandendo in Veneto, in particolare nel Veronese e nella nostra provincia che conta 876 ettari vocati a pero, per una produzione di 7.533 tonnellate nel 2019 e un fatturato annuale complessivo di 13 milioni di euro. «L'alternaria è un parassita comune - spiega Giuliano Padovani, agricoltore rodigino -, ma di solito ha un'incidenza ridotta, attorno all'1-2%. Quest'anno, probabilmente a causa dell'eccesso di precipitazioni, ha avuto uno sviluppo fuori misura: nella mia azienda è arrivato al 65-70% dell'intera produzione. Oltre ad avere un aumento dei costi di raccolta, dato che ogni pera va esaminata a 360 gradi, dovremo buttare diversa frutta». Ad avere la peggio, in particolare, la qualità delle pere Abate. I ricavi - è il timore di Padovani - non copriranno gli investimenti, le spese e l'assicurazione».

RICHIESTA DI AIUTO

Per questo, la Confederazione polesana degli agricoltori invoca interventi straordinari da parte della Regione. C'è da sottolineare - osserva il direttore di Cia Rovigo Paolo Franceschetti - che l'Unione Europea ha proibito l'utilizzo di alcuni prodotti fondamentali finalizzati a contrastare la maculatura bruna e l'alternaria, senza tuttavia indicare delle alternative. Non riusciamo a difendere la produzione. Siamo arrivati al punto che a novembre dovremo decidere se estirpare tutto». L'associazione suggerisce di prendere come modello quanto accaduto in Francia per un altro comparto. «Hanno concesso una deroga di tre anni e permesso di utilizzare i prodotti finché non ci saranno antagonisti alternativi. Ma se, come sembra, lo Stato preferisce fornire contributi per estirpare invece che investire nella ricerca, non andremo da nessuna parte. Chiederemo a Regione e Governo - conclude - interventi di carattere straordinario, tanto più necessari dopo una fase difficile come quella del lockdown».

Federico Rossi

