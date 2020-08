QUESTURA

ROVIGO Attirati dalla riconoscibile fragranza e dall'aspetto inequivocabile delle foglie a ventaglio a cinque punte, i poliziotti della Questura di Rovigo hanno ispezionato il giardino di una villetta dove il proprietario coltivava piante di marijuana come fossero normali piante da orto. L'ispezione e la perquisizione domiciliare si sono concluse con il sequestro di quattro alberelli, di 109 grammi di infiorescenze e con l'arresto del proprietario, F. D. di 53 anni, nato a Este e residente a Rovigo per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente. L'uomo è stato poi liberato dal pubblico ministero della Procura di Rovigo.

Nel primo pomeriggio di venerdì, durante un servizio di controllo del territorio, la Volante, appena fuori dal centro di Rovigo, ha notato la presenza di piante di cannabis: ad attirare l'attenzione degli agenti è stato il caratteristico odore delle piante. Intuendo la tipologia di coltivazione, la persistenza dell'aroma nell'aria ha spinto i poliziotti a chiedere il supporto della sezione specializzata Antidroga della Squadra mobile, che ha iniziato a perlustrare la zona per capire da dove provenisse. Dopo una breve ricerca, gli agenti di polizia hanno intravisto, all'interno del giardino di un'abitazione, una villetta in città, piante riconducibili a marijuana e riconoscibili dalle foglie a cinque punte lanceolate, che non erano nemmeno particolarmente occultate alla vista.

TUTTO ALL'APERTO

Il giardino dove hanno individuato le piante era accanto a una villetta singola. Una situazione del tutto fuori dalla consuetudine dal momento che nella maggior parte dei casi, le coltivazioni illegali vengono rinvenute in campagna nascoste all'interno di serre chiuse oppure piantate al centro di altre colture ad alto fusto per evitare che vengano riconosciute dall'esterno. Invece le piante in questione, che devono aver trovato un habitat favorevole alla loro crescita, superavano in altezza la recinzione e le altre piante del giardino, risultando quindi perfettamente visibili anche dall'esterno della proprietà.

Senza più dubbi, dopo aver riconosciuto le foglie dalle cime sporgenti dei rami, i poliziotti hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare a carico di F. D., del 1967, residente nel capoluogo. Nel corso dell'ispezione i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato le quattro piante, dell'altezza di oltre due metri ciascuna, e le hanno sottoposte al narcotest che è risultato positivo. Le gemme di cannabis non sono le uniche componenti della pianta a contenere Thc, il principio attivo che caratterizza le sostanze cannabinoidi. Infatti questo può essere ricavato anche dalle foglie, per cui la coltivazione è vietata in Italia.

LA PERQUISIZIONE

Il ritrovamento in giardino ha indotto le forze dell'ordine ad andare più a fondo nell'indagine, verificando la presenza di droga anche all'interno dell'abitazione. Dentro la villetta è stata trovata una scatola di metallo con semi e inflorescenze per un peso netto di 109 grammi: anche questi ultimi sono stati sottoposti all'esame sul contenuto e sono stati riconosciuti come sostanza stupefacente. A quel punto il 53enne è stato dichiarato in arresto, in flagranza di reato, per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio, ma va precisato che la coltivazione non è consentita nemmeno per l'uso personale. Il pubblico ministero di turno ha preso atto dell'operazione, ma non ha ritenuto di dover richiedere misure coercitive, quindi ha disposto l'immediata liberazione del 53enne.

Roberta Paulon

