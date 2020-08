SPORT IN LUTTO

ROVIGO Se n'è andato in silenzio, lui che solitamente si faceva sentire per la sua voce, Piergiorgio Callegari, ex rugbista e giornalista di Rovigo. Alle 11 di martedì sera ha chiuso gli occhi per sempre all'hospice Casa del Vento Rosa di Lendinara, dove si trovava da pochi giorni. Prima era in ospedale a Rovigo. Avrebbe compiuto 74 anni il 18 settembre: lascia la moglie Bianca e la sorella Renata. Diploma di geometra, aveva lavorato con l'impresa Rizzi e al Consorzio di Bonifica. La sua carriera rugbistica era iniziata nelle giovanili della Rugby Rovigo, quella famosa di Aldo Milani, 1964-65, la prima giovanile dell'era post bellica, organizzata e strutturata. In quella c'erano Gabriele Breveglieri, Giancarlo Checchinato, Giovanni Ambrosi, poi Furini, Bolognini, Balzan, arrivati fino alla serie A. Dopo la prematura scomparsa di Milani, la giovanile venne allenata da Borsetto. Per tanti anni è stato corrispondente di rugby per Il Corriere dello Sport Stadio, ed era nella redazione de La Risposta poi diventata La Repubblica Veneta.

GIORNALISTA TRA CARTA E TIVÙ

Assieme all'amico Gianni Miotto, nei primi anni Novanta, aveva fondato su Rete 10 il telegiornale, dove conduceva la parte sportiva. Con Gianni Ambrosi, negli anni Ottanta, fu un antesignano delle partite in diretta radiofonica per la mitica Radio Ombra: seguivano la Rugby Rovigo. Furono le prime dirette radio in Italia, con linee telefoniche volanti a bordo campo, in qualsiasi situazione climatica. Scriveva anche per il mensile All Rugby. Grandissimo conoscitore del rugby internazionale, amava guardare tutte le partite più importanti dei vari campionati di rugby italiani e stranieri, Sei Nazioni, Tri Nation, Europei, Mondiali. Era stato ricoverato al policlinico Città di Rovigo tra marzo e aprile per riabilitazione fisica e fisioterapia, poi breve passaggio all'ospedale di Rovigo, per accertamenti, in aprile e maggio.

POSITIVO AL VIRUS

Colpito dal Covid-19, era stato trasferito all'ospedale di Trecenta, dove è rimasto fino a fine maggio. Tornato a casa, per l'aggravarsi della malattia, è stato ricoverato ai primi di luglio all'ospedale Rovigo e poi ultimi due giorni a Lendinara. E' morto a causa di un male che lo affliggeva da tempo. Da tutti gli amici era chiamato con l'acronimo Pgc, dalle iniziali del suo nome e cognome. Il ricordo dell'amico Gianni Ambrosi: «Piergiorgio era un mio amico dagli anni della giovanile del Milani. Avevamo interessi comuni nel rugby, con il quale negli anni Ottanta, oltre alle partite in casa del Rovigo, per le dirette radio si andava nelle trasferte più lontane come L'Aquila, Brescia, Parma. Era il periodo d'oro del rugby rossoblù, con Botha e Lupini. Aveva un carattere forte e spigoloso, che sapeva mitigare e modellare in base all'interlocutore». La notizia della morte di Callegari, che ha fatto subito il giro della città, è stata appresa per primo da Ambrosi, avvisato dalla sorella Renata. Andrà a far compagnia agli amici Franco e Renato Siligardi, Alcide Balzan, Franco Bonvento e Giancarlo Navarrini.

Marco Scarazzatti

