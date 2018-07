Colpi ai distributori di benzina: in manette il mago delle chiavi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MAGO DELLE CHIAVIROVIGO Un vero mago delle chiavi false, in grado di aprire in pochi istanti le cassette di sicurezza delle colonnine self service dei distributori di benzina, è stato arrestato giovedì dalla Squadra mobile di Rovigo, in collaborazione con i colleghi bolognesi, perché ritenuto il responsabile di un colpo al distributore Esso di viale Porta Adige, avvenuto domenica 22 aprile, attorno alle 14.TELECAMERETutto è avvenuto in meno di un minuto e nel filmato ripreso dalla telecamera di sicurezza sembrava che l'uomo stesse facendo...