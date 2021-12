SINDACATO

ROVIGO Tutti parlano delle opportunità del Pnrr, ma in pochi stanno andando a fondo sui finanziamenti realmente sfruttabili nella provincia. La Cgil è attenta, studia, si informa e ha scovato all'interno della missione 2 del Pnrr un decreto del ministero della Transazione ecologica che potrebbe essere strategico per il Polesine in materia di risanamento ambientale, ossia quello riguardante i siti orfani, quei siti inquinati da bonificare e riqualificare. Nella lista delle aree di tutt'Italia, segnalate dalle rispettive Regioni, spicca quella della Coimpo-Agribiofert di Adria e Villadose che copre 5 milioni di metri quadrati, la più vasta in tutta la penisola, interessata da spandimento di fanghi correttivi. Oltre a questo sito, per il quale stanno per partire i lavori per la messa in sicurezza strutturale delle vasche e dei silos, nell'elenco ci sarebbero anche i siti della Soceic di Adria per 16.650 metri quadri e della discarica Rsu di Villanova del Ghebbo per 10mila metri quadri. L'area della Coimpo salta all'occhio per la sua vastità, visto che si trova al primo posto per dimensioni tra i siti iscritti nel decreto ministeriale, seguita da un altro a Gela di 2,1 milioni di metri quadri e da uno in provincia di Viterbo di 1,4 milioni. Un record negativo per il Polesine che dovrebbe mettere in allerta le istituzioni e smuovere la loro azione per l'ottenimento dei contributi. Finanziamenti per interventi di bonifica che ci sono, 500 milioni in tutto, ma che non saranno sufficienti a soddisfare tutte le segnalazioni, 27 solo in Veneto, giunte al ministero. Per cui è necessario attivarsi per sollecitare ed evidenziare l'urgenza per un territorio colpito in maniera pesante da inquinamento ambientale.

L'APPELLO

«La prima considerazione è che le grandi dimensioni del sito Coimpo-Agribiofert aggiungono ulteriori elementi preoccupanti a una vicenda già estremamente drammatica - afferma il segretario della Cgil Pieralberto Colombo - e la seconda è che a oggi non sono ancora stati definiti i criteri con i quali si individueranno i siti da finanziare e inserire nel Piano d'Azione nazionale. Trattandosi di un'importante occasione di riqualificazione ambientale, diventa fondamentale che tutti i soggetti del territorio, a partire dalle istituzioni locali, si attivino tempestivamente per cogliere tale opportunità, anche sollecitando la Regione».

Colombo invita istituzioni e parti sociali ad aprire la discussione all'interno del Tavolo per l'economia e lo sviluppo, recentemente riattivato in Provincia, affinché si faccia fronte comune «per contribuire a utilizzare questa importante occasione per il nostro territorio».

Federica Broglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA