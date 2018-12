Colombo, festa natalizia e una colletta per la Caritas

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORTO VIROUltimo giorno di scuola, prima della pausa natalizia, all'insegna della spensieratezza e della solidarietà per gli studenti dell'Ite Colombo di Porto Viro. Come è consuetudine le ultime due ore di lezione sono state dedicate allo scambio di auguri tra docenti e studenti nel pieno rispetto della tradizione natalizia. Per l'occasione non è mancato le ormai tradizionali elezioni di Il più bel Babbo Natale e La Classe di Natale, due competizioni che consentono agli studenti di dar sfogo tanto alla creatività quanto all'originalità....