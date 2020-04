Colombe e dolci alla Casa circondariale di Rovigo. «Il carcere è una realtà troppo spesso dimenticata, ma molto viva nel nostro territorio. È un periodo di grande difficoltà per tutti: i detenuti non possono ricevere la visita dei familiari per i colloqui settimanali e noi volontari non possiamo fare le solite attività - fa sapere la responsabile Rossella Magosso - Il Coordinamento volontari in carcere è formato da persone provenienti da varie associazioni di Rovigo e non solo. Ci siamo attivati, quindi, in altre forme per mostrare vicinanza. Abbiamo contattato la Borsari di Badia, che si è resa disponibile a offrire dolci e colombe. Non è la prima volta che l'industria dolciaria badiese offre i suoi prodotti, confermandosi in prima fila nelle iniziative di sensibilizzazione sul territorio». Rossella Magosso fa un appello: «La speranza è che, in futuro, altre aziende dimostrino la loro disponibilità». La referente ricorda le numerose iniziative realizzate in carcere nell'ultimo periodo: «Ogni volontario dà un contributo: chi fa colloqui individuali, chi interventi di vario genere, chi fornisce supporto nell'auto-scolarizzazione, chi distribuisce vestiario o propone corsi di musica. Superata l'emergenza Coronavirus, programmeremo con i docenti delle superiori alcune visite degli studenti alla Casa circondariale».

