«Il momento è complicato. Serve la collaborazioni tutti per la tutela salute pubblica. Ognuno di noi deve essere consapevole che piccole, poche e semplici regole di igiene personale garantiscono la minimizzazione delle possibilità di contagio». Il sindaco Edoardo Gaffeo ieri ha invitato la cittadinanza, attraverso un video messaggio posto sulla pagine Facebook del Comune, a rispettare in modo stretto e rigoroso le indicazioni del decreto ministeriale diretto a contenere i contagi da Covid-19. Il sindaco, prima di tutto, ha sottolineato l'importanza di adottare le regole di igiene quotidiana, come lavarsi le mani, rispettare la distanza di un metro e non uscire di casa in caso di sintomi influenzali. Regole che «tutti dobbiamo rispettare per il bene della comunità. L'amministrazione comunale - ha spiegato Gaffeo - sta facendo quanto necessario per mettere in sicurezza la comunità. Ovviamente non siamo in grado di conoscere i tempi per il raggiungimento dell'obiettivo che è, appunto, il contenimento del virus, ma stiamo lavorando. Mi sento di dare un messaggio di speranza e serenità ai cittadini. Siamo in un momento particolarmente difficile. Tutti insieme però siamo in grado di superarlo. Stiamo lavorando con tutte le nostre energie per permettere di tornare in tempi rapidi alla normalità». Gaffeo insieme ai suoi omologhi sul territorio è stato invitato dal prefetto Maddalena De Luca a divulgare le regole del decreto ministeriale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA