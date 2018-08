Coldiretti: «Voucher più semplici in agricoltura»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AGRICOLTURAROVIGO Hanno fatto discutere i voucher in questi ultimi mesi con il nuovo Governo gialloverde che ha dato il via libera al ritorno dei buoni lavoro nel settore primario. Dopo l'approvazione della riforma da parte del Parlamento con la legge 96 del 2018 che ne ha semplificato l'utilizzo, le prestazioni di pensionati, studenti, cassintegrati e disoccupati potranno essere regolarizzate per lo svolgimento delle attività stagionali con i voucher purché non abbiano svolto attività agricola l'anno precedente. Grazie all'operatività...