ROVIGO Scegliere il made in Polesine per aiutare gli agricoltori locali e sostenere le attività anche nel periodo natalizio. È la ricetta, con pochi e semplici ingredienti, che ha preparato Coldiretti Rovigo per promuovere gli acquisti a chilometri zero. Lo shopping natalizio degli italiani garantisce ossigeno vitale a molte attività produttive Made in Italy, anche per quelle agricole, anche in provincia di Rovigo. Proprio per permettere a tutti di fare, non solo la spesa, ma anche i regali di Natale, Coldiretti propone nuove date per il mercato coperto nel quartiere Tassina. Rimane fisso l'appuntamento per il sabato 18 dicembre. Le aperture straordinarie sono state programmate per giovedì 23, venerdì 24 e venerdì 31 dicembre, per cercare di intensificare le visite dei clienti e promuovere lo shopping con i prodotti delle festività. Il mercato rimane chiuso sabato 25 dicembre e 1 gennaio. L'orario è sempre lo stesso: al mattino dalle 8.30 alle 12,30. «Anche quest'anno si può scegliere di fare regali alternativi, tutto questo al nostro mercato coperto in via Vittorio Veneto, quartiere Tassina di Rovigo - raccomanda il presidente di Coldiretti Rovigo, Carlo Salvan - la nostra proposta è varia e ben diversificata. La parola d'ordine è qualità e soprattutto il rispetto di una filiera cortissima».

Ecco la lista dei prodotti disponibili, che si possono impacchettare e mettere sotto l'albero: ortofrutta di stagione, frutta secca, carne fresca di avicunicoli, bovini e suini, oltre ai trasformati quali salsicce, rotoli, cotechini, salami e molto altro; nel paniere ci sono anche uova, miele, confetture, composte e conserve, lumache, fiori e addobbi di Natale. E ancora, pasta, riso, farine, pane e altri prodotti di panificazione quali grissini, biscotti, gallette, brioche e panettoni, vino e birra anche senza glutine. Non solo prodotti alimentari, ma anche linee di cosmesi prodotte al naturale e nel rispetto dell'ambiente che ci circonda. Coldiretti gioca le festività su due fronti: «Parallelamente, proseguirà anche l'iniziativa corale dei produttori del mercato coperto A Natale un regalo originale i quali possono preparare, anche su prenotazione preventiva, le ceste di Natale con i loro prodotti per un regalo diverso dal solito. Per Natale fate un regalo agricolo', sarà sicuramente un regalo buono, sano e che aiuta il tessuto economico locale», afferma il presidente provinciale Carlo Salvan.

