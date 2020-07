AGRICOLTURA

ROVIGO Più controlli contro l'illegalità e il lavoro nero nelle campagne. E' il senso dell'accordo alla base del protocollo siglato dalla Regione con le parti sociali per battere caporalato e lavoro sottopagato in campagna. Un tema caro alla Coldiretti, come confermano le parole di Silvio Parizzi direttore provinciale di Rovigo: «Il rispetto delle regole e della dignità umana vengono prima di tutto, su questi principi Coldiretti è intransigente».

LAVORO NEI CAMPI

Dopo i casi di sfruttamento di manodopera in campagna, Parizzi sottolinea che non vi è posto per chi si pone fuori dalla legge. Coldiretti plaude quindi all'intesa che prevede più controlli e promuove la cultura della trasparenza contro situazioni irregolari. Coldiretti è oltretutto partner del Progetto FARm Filiera dell'Agricoltura Responsabile, che ha tra i suoi obiettivi interventi di integrazione socio-lavorativa con capofila l'Università di Verona.

«Purtroppo i casi recenti di manodopera abusiva evidenziano sacche oscure dove il malaffare si insinua ha aggiunto Parizzi - Occorre avere il coraggio anche di denunciare facendo nomi e cognomi. È necessario perseguire azioni non solo sanzionatorie, ma anche penali. Come Coldiretti siamo promotori della costituzione dell'Osservatorio contro la criminalità nell'agroalimentare presieduto dall'ex procuratore Giancarlo Caselli, avvenuta nel 2014. Il lavoro nero e lo sfruttamento in agricoltura danneggiano l'intero settore, vale a dire la stragrande maggioranza delle imprese che rispettano norme e regole, creando situazioni di concorrenza sleale tra le aziende stesse».

