AGRICOLTURA

ROVIGO Approvato il bilancio di Coldiretti. Gli imprenditori agricoli si sono riuniti lunedì sera per fare il punto sull'agricoltura polesana e dare il via libera al bilancio. Un momento dedicato non solo all'analisi del conti, ma anche alle sfide del futuro, rivoluzionato dopo l'emergenza Covid-19. L'assemblea non si è tenuta come al solito nella sede dell'associazione, ma nella sala Rigolin del Censer per permettere a più soci di partecipare, a fronte dei limiti imposti dalla pandemia.

Il direttore Silvio Parizzi ha snocciolato una serie di dati: «Il 98% dei soci richiede assistenza totale per i servizi aziendali. La superficie media delle aziende è di 18 ettari, erano 13 nel 2015; il numero dimostra che le aziende sono sempre più grandi e assorbono le realtà più piccole. Le pratiche di Piano sviluppo rurale) sono in aumento, un'attività aperta da poco al mondo della pesca. Anche il patronato è in linea con i dati nazionali, ma sta affrontando una stagione di lavoro molto intensa con l'introduzione delle misure legate ai decreti Cura Italia e Rilancio».

RICADUTE ECONOMICHE

Alcuni numeri dal direttore Parizzi sono preoccupanti: «Stiamo analizzando le ricadute economiche a seguito della pandemia, alcuni settori hanno avuto perdite oltre il 70% ed è calata la capacità economica di tanti comparti, come l'acquacoltura, la floricoltura e l'agriturismo». Durante l'assemblea è stata eletta come nuova componente del consiglio provinciale Paola Drago, originaria di Crespino, già presidente di sezione, in sostituzione di Filippo De Sero. Carlo Salvan, presidente provinciale Coldiretti, è consapevole delle difficoltà di questo momento storico: «All'inizio del 2020 fiducia era la parola che avevo proposto a tutti i soci, a fronte di un 2019 pesante per il Polesine, quando si era ancora ignari che il 2020 sarebbe stato anche più difficile. Sono state numerose le battaglie: le nutrie e la cimice asiatica ci hanno dato del filo da torcere. In particolare, a cavallo dei due anni, sono arrivati finanziamenti statali e regionali e il tanto atteso lancio della vespa samurai che hanno riconosciuto gli enormi danni e il pericolo di questo insetto per le nostre aziende e il tessuto economico». Traguardi raggiunti e nuove sfide da inseguire, Salvan indica la via di Coldiretti: «Da parte nostra c'è stata una pressante attività sindacale e da poco si è riaperta una vecchia battaglia contro il consumo del suolo per via del posizionamento di parchi fotovoltaici a terra. Non sono mancate difficili situazioni a causa del clima e di alcuni fenomeni che hanno messo a rischio le colture di terra e di mare. Abbiamo vissuto i rinnovi dei consorzi di bonifica e del Gal; è stato l'anno dei villaggi Coldiretti e delle grandi manifestazioni, ma anche l'anno della più grande petizione mai messa in moto per l'etichettatura, Stop cibo anonimo, pensiamo al traguardo raggiunto con oltre 1,1 milione di firme e della caduta del segreto di stato sui dati delle importazioni».

