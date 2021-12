AGRICOLTURA

ROVIGO (N. Ast.) L'energia sostenibile da filiera corta è il tema del convegno che Coldiretti Rovigo dedica oggi alle aziende agricole, dalle 17.30 sulla piattaforma Google Meet. L'appuntamento è in collaborazione con Forgreen Group e per partecipare basta telefonare allo 0425.201931 oppure scrivere all'indirizzo email organizzazione.ro@coldiretti.it per ricevere il link del collegamento web. Il convegno online sarà aperto dall'intervento del direttore di Coldiretti Rovigo, Silvio Parizzi, e avrà come relatori Gianni Rossi, responsabile provinciale dell'area tecnica di Impresa Verde Rovigo, quindi Elia Bellesia, responsabile provinciale dell'area fiscale di Coldiretti Rovigo, e poi Riccardo Tessari di ForGreen.

I TEMI

Adempimenti energetici e smaltimento dei pannelli, Gli aspetti fiscali della fornitura di energia elettrica e, infine, L'attuale situazione del mercato energetico e le evoluzioni future, le modalità di sviluppo e i benefici della prima comunità agroenergetica Energia agricola a km 0 saranno i temi affrontati prima del dibattito e delle conclusioni del presidente di Coldiretti Rovigo, Carlo Salvan. «Agricoltori e società civile pongono sempre più attenzione alle emissioni che rischiano di acuire i cambiamenti climatici: il nostro settore in particolare - spiega Silvio Parizzi per Coldiretti - è messo a dura prova da questo cambiamento, con problemi di produttività e perdite dei raccolti, a volte totali. Da qualche tempo s'è aggiunta l'impennata dei costi energetici, e così il reddito dell'agricoltore è minato da fattori esogeni: gli argomenti sono di natura diversa ma si uniranno nel programma del seminario online, grazie all'azienda Forgreen di Verona, nostro partner dal 2018».

