ROVIGO La campagna non si ferma, ma soprattutto il cibo non veicola il coronavirus: questo è il messaggio fondamentale che Coldiretti sta cercando di portare all'attenzione dei consumatori, per far sì che i mercati agricoli e gli agriturismo possano proseguire la loro attività senza essere inibiti dalle abitudini d'acquisto.

Gli agricoltori veneti si sono prestati a girare dei video durante le loro attività quotidiane: c'è chi raccoglie spinaci, chi invece è un vero contadino-poeta, chi presenta la sua attività e tutta l'accoglienza possibile. C'è chi semina, speranzoso in un futuro più roseo, c'è chi ha pensato di fare consegne a domicilio per venire incontro ai clienti e chi accende un camino per scacciare figuratamente il virus.

«Il cibo è sicuro - sottolinea il presidente della Coldiretti di Rovigo, Carlo Salvan - vogliamo tranquillizzare i cittadini, i frequentatori dei nostri mercati e dei nostri agriturismo. Gli uffici stanno monitorando la situazione per quantificare i danni per le mancate presenze e le disdette. Sono anni che lavoriamo per valorizzare i frutti della nostra terra e tutte le attività che sono state messe in piedi dagli agricoltori. Quello che sta succedendo sta creando seri problemi d'immagine, ma soprattutto sta compromettendo la fiducia nei nostri prodotti e nei nostri servizi. Noi siamo sicuri di poter continuare con le nostre attività».

Nel frattempo, però, la Coldiretti è costretta a rinviare a data da destinarsi il convegno La canapa industriale: sperimentazione agronomica e trasformazione zootecnica, programmato per il 13 marzo. Una decisione presa a malincuore, a seguito delle ordinanze ministeriali recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

