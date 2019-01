Coldiretti con Asm Set per luce e gas scontati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERVIZIROVIGO Sottoscritto ieri l'accordo tra Asm Set Coldiretti per la fornitura di gas metano ed energia elettrica.«La collaborazione che si intende instaurare, prevede di dare la possibilità ai nostri associati, imprese e famiglie, di ottenere vantaggi per la fornitura energetica per le proprie attività e abitazioni - ha spiegato il presidente di Coldiretti, Carlo Salvan - oltre ai vantaggi, direttamente connessi alla proposta, quello che essenzialmente contraddistingue l'accordo è la possibilità di poter ottenere la fornitura...