COLDIRETTI

COME USARE

I FERTILIZZANTI

(A.Garb.) La parola all'esperto. Coldiretti Rovigo oggi pomeriggio incontra i soci. Una lezione speciale grazie al professore Teofilo Valmerali, docente dell'Università di Padova, sul tema Potere fertilizzante dei concimi e criteri per la fertilizzazione dei cereali. L'appuntamento è fissato alle 16.45, nella sala conferenze nell'ufficio in via del Commercio. Durante l'incontro si parlerà di come riconoscere le necessità e le carenze delle piantagioni di cereali, come quelle di azoto, fosforo e potassio delle piantagioni.

LUTTO

L'IMPROVVISA SCOMPARSA

DEL DOTTOR PADOVAN

(F.Cam.) Un medico apprezzato la cui scomparsa improvvisa ha turbato i suoi affezionati pazienti: Maurizio Padovan, 64 anni, con specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso, era da lungo tempo medico di famiglia a Rovigo e faceva parte della Medicina di gruppo integrata Sacro cuore, lo studio medico che si trova in via Argia Castiglioni Vitalis. Il medico era residente in via Pascoli ed è lì che ha trovato la morte, sembra per un gesto volontario estremo edinsondabile, lunedì mattina. Sul posto, oltre ai colleghi del Suem che hanno amaramente potuto solo constatare l'avvenuto decesso, anche i vigili del fuoco che hanno provveduto all'apertura della porta dell'appartamento e i carabinieri. La causa della morte, in ogni caso, sembra essere stata immediatamente chiarita.

GIORNO DELLA MEMORIA

SABATO UN CONCERTO

E LUNEDÌ LA COMMEMORAZIONE

Lunedì sarà il Giorno della memoria e Prefettura, Comune, Provincia e Commissione Pari opportunità, in collaborazione con la Comunità ebraica di Padova e l'associazione Il fiume di Stienta, hanno organizzato la commemorazione che avrà inizio alle 100 con i saluti del presidente della Provincia Ivan Dall'Ara, del vice sindaco di Rovigo Roberto Tovo, del Prefetto Maddalena De Luca e del rappresentante della Diocesi di Adria-Rovigo. Verrà poi proiettato il video Per aspera ad astra, sulle persecuzioni subite dalle donne nei lager, a cura di Antonella Bertoli, presidente della Commissione Pari opportunità. Ci saranno poi la drammatizzazione breve della vita di Virginia Usigli Scusate se esisto... con la classe 5.A dell'istituto Bernini e l'intervento di Matteo Romano, consigliere della Comunità ebraica di Padova. Saranno consegnate poi le medaglie d'onore agli italiani deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto, e ai familiari dei deceduti, a cura della Prefettura. Alle 11.45 ci sarò il corteo al cimitero ebraico di piazzale Soccorso e alla lapide all'ingresso della piazzetta Annonaria. Sabato, alle 21 a Palazzo Celio, si svolgerà il concerto della Società Corale adriese per ricordare tutte le vittime di ogni Olocausto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA