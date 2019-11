Coimpo, Stocco deve rispondere di lesioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ADRIA La strage Coimpo ricordata in occasione del sì al Decreto legge crisi aziendali. Il deputato 5 stelle Alberto Zolezzi, ligure ma eletto in Lombardia, ha ricordato la tragedia di Ca' Emo: «Dedico l'art 14 bis del decreto crisi aziendali alle quattro vittime della Coimpo di Adria del 22 settembre 2014. Proprio giorni fa è arrivata la condanna in primo grado per il gestore dell'impianto che svolgeva fra l'altro attività di falso riciclo (End Of Waste). L'articolo contenuto nel decreto appena approvato regola la cessazione della...