Coimpo, sostegno di Ibc e Siamo Adria ai comitati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ibc, Siamo Adria e Adria Civica si schierano a fianco dei comitati sul caso Coimpo e riguardo alla difesa dell'ospedale di Adria. «Come liste prendiamo posizione chiara insieme a Legambiente e ai comitati Ca'Emo Nostra, Art. 32, Difesa dell'ospedale di Adria e dei suoi servizi socio sanitari e San Martino in salute sulla Coimpo. Chiediamo al giudice per le indagini preliminari che, sulla decisione riguardo il patteggiamento dei vertici aziendali, ordini per prima cosa il ripristino dello stato dell'ambiente e subordini la concessione della...